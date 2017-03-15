Спасатели вытащили из воды двух рыбаков, провалившихся под лед на реке Пирита
15. март 2017 17:15
Сегодня днем в Таллинне на реке Пирита провалились под лед двое пожилых рыбаков. Скорая помощь доставила их в больницу.
Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Индрек Хирс заявил порталу Rus.Postimees.ee, что сообщение о попавших в беду рыбаках поступило в центр тревоги в 13.20.
По его словам, двое рыбаков, которым около 80 лет, вышли на лед реки Пирита и провалились. Мужчины не смогли самостоятельно выбраться на берег, и им потребовалась помощь спасателей.
Спасатели вытащили рыбаков на берег и передали их скорой, которая доставила их в больницу.
Индрек Хирс отмечает, что выходить на лед сейчас – это очень плохая идея, так как почти на всех водоемах лед очень тонкий.