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Спасатели вытащили из воды двух рыбаков, провалившихся под лед на реке Пирита

Rus.Postimees.ee
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Река Пирита. | ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня днем в Таллинне на реке Пирита провалились под лед двое пожилых рыбаков. Скорая помощь доставила их в больницу.

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Индрек Хирс заявил порталу Rus.Postimees.ee, что сообщение о попавших в беду рыбаках поступило в центр тревоги в 13.20.

По его словам, двое рыбаков, которым около 80 лет, вышли на лед реки Пирита и провалились. Мужчины не смогли самостоятельно выбраться на берег, и им потребовалась помощь спасателей.

Спасатели вытащили рыбаков на берег и передали их скорой, которая доставила их в больницу.

Индрек Хирс отмечает, что выходить на лед сейчас – это очень плохая идея, так как почти на всех водоемах лед очень тонкий.

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