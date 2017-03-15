Читатель и каталог Cellbes: в поисках утраченной скидки

Наша читательница Мария является давним клиентом интернет-магазина и периодически заказывает по его каталогам различные вещи. 26 января этого года Мария сделала по телефону заказ четырех вещей из очередного бумажного каталога «Cellbes Kevad-mood 2017».

При этом Мария воспользовалась правом на скидку, которое давал ей вложенный в каталог купон с надпись. «С этим купоном – скидка 25% с самой дорогой вещи в заказе».

Самой дорогой вещью в заказе Марии был топ стоимостью 36,95 евро. Cellbes сделал скидку, и топ стал стоить 27,71 евро.

В феврале Мария получила свой заказ. Топ ей не подошел, и она, как это позволяют делать правила интернет-магазина Cellbes, отправила его по почте обратно 13 февраля. Что до скидки, Мария сочла, что та никуда не денется: если сказано, что 25 процентов снимут «с самой дорогой вещи в заказе», значит, скидка попросту перейдет на следующую вещь – коврик для ванной.

22 февраля Мария получила из интернет-магазина письмо, в котором указывалось, какую сумму она должна заплатить и из чего эта сумма состоит. Читательница с удивлением узнала, что после возвращения топа никакой скидки Cellbes ей делать не намерен. Получилось, что хоть Мария и воспользовалась скидочным купоном, скидки она не получила.

28 февраля Мария позвонила по инфотелефону Cellbes, чтобы выяснить, почему, собственно, с ней поступили именно так. Ответила работница службы общения с клиентами Анна. Она объяснила Марии, что скидка «пропала», потому что таковы условия, на которых интернет-магазин работает с клиентами. Мария поинтересовалась, где именно в бумажном каталоге есть такое условие. Анна ответила, что где-то точно есть.

Поиск, увы, результатов не дал, и Анна сказала, что, видимо, это условие есть на сайте. Мария попросила прислать ей ссылку, хотя и усомнилась в том, что если условия нет в бумажном каталоге, она, Мария, должна его учитывать: вдруг у клиента Cellbes вообще нет Интернета и он делает заказы только по бумажному каталогу? В конечном итоге Анна пообещала прислать ссылку на условие по мэйлу, но так ничего и не прислала.

Тогда Мария написала на портал Rus.Postimees.ee, а мы, в свою очередь, задали вопрос руководству Cellbes.

Итоги не замедлили себя ждать: на следующий же день работница интернет-магазина Анна позвонила Марии и сообщила, что Cellbes не считает себя неправым, однако все-таки желает компенсировать Марии неудобства и вручает ей ваучер на скидку в размере пяти евро (это почти что та сумма, которую Мария получила бы в качестве скидки на коврик для ванной).

Порталу Rus.Postimees.ee интернет-каталог Cellbes ответил следующее:

«По техническим причинам (ограничение на объем текста) в каталогах Cellbes невозможно напечатать условия заказа полностью, поэтому мы в каждом каталоге и в рекламе на бумажном носителе указываем, что полные условия заказа и общие условия договора кредитования можно найти на сайте Cellbes. Если клиент не использует Интернет, дополнительную информацию об условиях можно получить по телефону у службы работы с клиентами. В то же время мы по почте высылаем каждому клиенту, который изъявляет такое желание, распечатанную версию наших условий.

В условиях заказа Cellbes сказано, что после периода или кампании, во время которых действует скидка, скидки на замещающий товар не действуют. Как и объяснил работник службы работы с клиентами по телефону, предложения кампании Cellbes действуют однократно и не распространяются на следующие по списку заказа товары. Нам очень жаль, что скидочная кампания стала причиной замешательства и огорчения клиента. Мы не желаем создавать неудобства нашим клиентам и хотим им всегда помогать».