Фото: многих силламяэсцев удивила и огорчила масштабная вырубка деревьев в центре города

После вырубки деревьев кардинально изменился самый известный туристический вид Силламяэ - с центральной городской лестницы на приморский бульвар и море. Но это только начало перемен. Проект капитальной реконструкции предполагает, что уже в текущем году заменят все тротуары, фонари и, конечно, посадят всевозможную новую растительность - более ценные и красивые породы деревьев.

"Если посадят другие деревья - тогда ладно", - отзывается Владислав, наблюдающий за работами с высоты городской лестницы, и как многие другие сииламяэсцы он тоже не очень осведомлен о дальнейших планах рабочих. "Я прожил здесь 55 лет и не понимаю сейчас, что творится. Может быть, станет красивее и лучше - все по современным стандартам сделают", - отметил он.

Примерно ровесник Владислава - Виктор тоже рассуждает вслух: "Почему нельзя было оставить деревья и просто постричь их?" Он живет на третьем этаже в доме с окнами на бульвар. "Это ж какая защита была! С завода ведь летит к нам всякая ср…нь. Будет красиво - брусчатка и все такое, но надо же говорить и об экологии, о здоровье людей", - считает он.

В почтенном возрасте Маргарита признает, что деревья на бульваре стояли уже плохие, то есть порядок требовалось навести. "Это нужно, конечно, - рассуждает она. - Делают красиво, но только для кого?! Понятно, что для нас, но у нас такая молодежь, что все ломают, ломают - и ничего им не надо".

"Мои окна - прямо перед деревьями, где рубят, - отзывается на бегу молодая горожанка, спешащая на работу. - Я выглянула в окно - и в шоке! Деревья жалко. Да, будет тоже красиво, но когда еще все это вырастет".

"Очень жаль! - комментирует происходящее член силламяэского госробрания Олег Култаев. - Это наша ностальгия, наша память, мы там гуляли, наши старики строили этот бульвар - мы все привыкли к нему, и вдруг на наших глазах все вырубается, и смотреть на это больно. Но с точки зрения продвижения вперед такая реконструкция необходима".

Отдельной проблемой депутат считает то, что новые деревья проектом предусмотрены не столь же высокими: "В этом, я думаю, есть серьезный недостаток - деревья на бульваре довольно здорово защищали от пыли, от всяких выделений с предприятий и так далее, значение чего преуменьшать точно нельзя".

Вице-мэр Силламяэ Александр Канев говорит, что недовольства жителей ему по-человечески понятны. "Но надо как-то это пережить, если мы хотим улучшения. Да, естественно, сразу таких многолетних деревьев никто сажать не будет, но потом они приживутся и новый облик бульвара станет однозначно лучше". Опасения же об ухудшении экологии в данном районе города Канев считает разговорами от лукавого, потому что бульвар никаким концом не выходит на морской порт или силламяэскую промзону.

"Публичного обсуждения проекта мы конечно не делали, потому что это была по сути корректировка уже лет десять тому назад сделанного проекта, - отвечает Канев на вопрос, почему вырубка деревьев стала неожиданностью для многих земляков. - Но в комиссиях городского собрания это обсуждали. Основной принцип проекта - сохранение исторического облика центра города, но не срубив старые деревья невозможно сделать вертикальную планировку, проложить коммуникации, положить новое дорожное покрытие, а старое покрытие было все поднято корнями".

По словам чиновника, вся реконструкция Морского бульвара должна закончиться в ноябре, чтобы в декабре оформить приемную документацию. Стоимость проекта - округленно 1,4 миллиона евро, из которых 1,1 миллиона Силламяэ получает от Евросоюза.

В зоне проведения работ, согласно дендрологическому исследованию, было 161 дерево - 84 липы, 68 кленов, пара осин и так далее. Исследование позволило проектировщикам разбить имевшиеся деревья по классам их текущего состояния, рабочим же в итоге поручили спилить более сотни малоценных или откровенно никудышных, больных деревьев, а именно 116.

Вся эта древесина, по словам вице-мэра Канева, должна быть утилизирована подрядной организацией, как отходы, но может быть и продана, например, на дрова или в виде щепы. "Мы это не обговаривали", - добавил чиновник.