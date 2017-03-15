Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Просители убежища в Финляндии за неполных два года совершили 70 попыток суицида: пять человек погибли

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Reuters/Scanpix

За этот и прошлый год просители убежища в Финляндии пытались покончить свою жизнь самоубийством почти 70 раз. В этом году попыток самоубийство зарегистрировано менее десяти, сообщается в Иммиграционной службе.

Пик суицидов пришелся на осень 2016 года - с начала августа по конец ноября среди было зафиксировано около 40 попыток свести счеты с жизнью.

В прошлом году 5 просителей убежища покончили жизнь самоубийством, пишет fontanka.fi.

По данным Yle, ранее иммиграционное ведомство по ошибке давало заниженные данные о суицидах. Финляндское общество психического здоровья (Suomen Mielenterveysseura) не согласно с выпущенными Иммиграционной службой данными на этот год - оно утверждает, в этом году произошло несколько самоубийств просителей убежища. Оценка основывается на информации, полученной от мигрантов, пользующихся услугами общества, а также от переводчиков, работающих в центрах по приему беженцев.

Напомним, за два последних года в Суоми приехало более 38 тысяч беженцев. За прошлый год финские власти депортировали почти 6 тысяч человек.

Наверх