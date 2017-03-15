Просители убежища в Финляндии за неполных два года совершили 70 попыток суицида: пять человек погибли

Пик суицидов пришелся на осень 2016 года - с начала августа по конец ноября среди было зафиксировано около 40 попыток свести счеты с жизнью.

В прошлом году 5 просителей убежища покончили жизнь самоубийством, пишет fontanka.fi.

По данным Yle, ранее иммиграционное ведомство по ошибке давало заниженные данные о суицидах. Финляндское общество психического здоровья (Suomen Mielenterveysseura) не согласно с выпущенными Иммиграционной службой данными на этот год - оно утверждает, в этом году произошло несколько самоубийств просителей убежища. Оценка основывается на информации, полученной от мигрантов, пользующихся услугами общества, а также от переводчиков, работающих в центрах по приему беженцев.

Напомним, за два последних года в Суоми приехало более 38 тысяч беженцев. За прошлый год финские власти депортировали почти 6 тысяч человек.