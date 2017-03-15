Жуткая история в Тарту: cпасатели не заметили женщину под руинами сгоревшего дома, спустя несколько часов было обнаружено тело

Сегодня в 14.05 в Кризисный центр поступило сообщение, о том, что руины горевшего ночью в Тарту в районе Пыхьяского бульвара дома все еще дымятся и местами видно пламя. В ходе работ по тушению пожара под руинами было обнаружено тело пожилой женщины.

Полиция выясняет подробности произошедшего.

Ранее 15 марта в 01.19 в Кризисный центр поступило сообщение о том, что в Тарту в районе Пыхьяского бульвара видно пламя. Спасатели выяснили, что горел садовый дом и гаражный бокс. Работы по тушению завершили к 3.32.