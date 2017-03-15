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Жуткая история в Тарту: cпасатели не заметили женщину под руинами сгоревшего дома, спустя несколько часов было обнаружено тело

Rus.Postimees.ee
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Пожар. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

В ночь на среду в Тарту в районе Пыхьяского бульвара вспыхнул пожар в садовом доме и гаражном боксе. Выехавшие на место спасатели потушили пожар, однако сегодня днем в Кризисный центр вновь поступил вызов на то же место. Под дымящимися руинами было найдено тело пожилой женщины.

Сегодня в 14.05 в Кризисный центр поступило сообщение, о том, что руины горевшего ночью в Тарту в районе Пыхьяского бульвара дома все еще дымятся и местами видно пламя. В ходе работ по тушению пожара под руинами было обнаружено тело пожилой женщины.

Полиция выясняет подробности произошедшего.

Ранее 15 марта в 01.19 в Кризисный центр поступило сообщение о том, что в Тарту в районе Пыхьяского бульвара видно пламя. Спасатели выяснили, что горел садовый дом и гаражный бокс. Работы по тушению завершили к 3.32.

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