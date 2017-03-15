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До слез: пожилой мужчина из Алеппо и его уничтоженная войной коллекция автомобилей

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Rus.Postimees.ee
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Длящаяся уже несколько лет война в Сирии уничтожила коллекцию раритетных автомобилей 70-летнего Мохаммада Мохиедина Аниса и его родной дом в Алеппо.

Анис начал коллекционировать раритетные автомобили еще в далеких 1950-х. «Их создатели были настоящими художниками. Каждый автомобиль – это словно женщина. А современные автомобили – это просто груда металла», - отметил он, сообщает Postimees.ee.

Анис три года назад просил, что его автомобили были перевезены в безопасное место, но этого не произошло. В итоге, коллекция, стоимостью 200 000 долларов, была уничтожена всего за неделю бомбардировок.

Несмотря на повреждения, которые получили автомобили, многие коллекционеры готовы их купить, чтобы отремонтировать. Однако Анис отказывается их продавать.

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