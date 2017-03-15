Samsung представляет новые линейки телевизоров QLED и The Frame

Модели серии QLED были разработаны с вниманием к потребностям пользователей. Специалисты уделили внимание трем ключевым решениям, получившим названия Q Изображение, Q Smart и Q Стиль. Для создания телевизоров линейки The Frame компания сотрудничала с известным швейцарским дизайнером Ивом Бехаром, чтобы получить продукт, способный вписаться в интерьер любого дома, пишет 4pda.ru.

"Компания Samsung использует самые инновационные технологии, чтобы пользователи получали непревзойденные впечатления от просмотра и наслаждались самым современным дизайном. Качество изображения, дизайн и умные технологии, реализованные в линейке телевизоров 2017 года, знаменует начало новой эры ТВ", - рассказал ХС Ким, президент Visual Display в Samsung Electronics.

Q Изображение

В QLED-телевизорах Samsung была применена технология квантовых точек, позволившая добиться изображения с более высоким уровнем яркости, стабильности и цветовой гаммы. Новая структура квантовых точек улучшила все определяющие аспекты качества изображения: угол обзора, цветовой охват, яркость и контраст.

QLED-телевизор может передавать максимально естественные цвета и достигает 100% цветового охвата, что является высочайшим показателем на сегодняшний день.

К достоинствам QLED-телевизоров также стоит отнести глубокий уровень черного цвета и четкий контраст, обеспечивающие высокое качество изображения независимо от внешнего освещения комнаты. Кроме этого, телевизоры поддерживают расширенный динамический диапазон HDR 1500 с яркостью 1 500 нит.

Q Smart

С помощью Samsung Smart Hub управление QLED-телевизорами Samsung стало более интуитивно понятным и удобным. Обновленный пульт управления One Remote Control поддерживает еще больше устройств и имеет функцию голосового управления.

Кроме этого, для мобильных устройств на iOS и Android доступно приложение-компаньон Smart View. Пользователи могут настроить персонализированное управление в Smart Hub. Программа обеспечивает легкий и быстрый способ найти, купить и посмотреть новые фильмы в 4K и другой контент.

Q Стиль

В новых моделях телевизоров Samsung использовала новые элементы дизайна, благодаря чему они впишутся в любой дом, независимо от стиля интерьера и особенностей планировки. Использование прозрачного оптического кабеля решило проблему спутанных телевизионных проводов.

С новыми QLED-телевизорами пользователи смогут создать свой уникальный интерьер, используя единый оптический кабель, подключаемый к модулю One Connect, куда также подключаются все внешние устройства.

Samsung также представила новое настенное крепление без зазора со стеной, процесс установки которого занимает около 15 минут. Также производитель предлагает серию подставок для тех, кто не хочет вешать телевизор на стену. Разработанная в форме мольберта подставка-тренога Studio Stand дополнит любой современный интерьер, а конусная поворотная подставка Gravity Stand позволяет вращать телевизор для выбора оптимального угла.

The Frame

Samsung представила новую линейку телевизоров The Frame. Каждая модель крепится к стене без зазора и выглядит как обычная картина. При желании к такому телевизору может быть изготовлена рамка, что сделает его еще более похожим на произведение искусства. Ко всему прочему, после выключения экран телевизоров The Frame не становится просто черным, как в других моделях, а показывает одну из 100 специально созданных картин в разных жанрах, включая пейзажи, архитектуру, дикую природу, рисунки и другие, что позволяет подобрать вариант под любой интерьер.

Телевизоры линейки The Frame оснащены новым прозрачным оптическим кабелем. Вся электроника вынесена в отдельный блок, от которого к телевизору отходит два провода - питания и сигнала. В случае использования подставки, все провода пропускаются через ножку, чтобы не портить общий вид. Также имеется возможность заказать дополнительную подставку-треногу.

Как и другие QLED-телевизоры модели линейки, The Frame отображают 100% цветового охвата, а также имеют поддержку расширенного динамического диапазона HDR10.