Связанная с Майком Тайсоном сомнительная фирма зарегистрирована в Таллинне
15. март 2017 19:02
Фирма по торговле валютой Trade12 на своей страничке в интернете отмечает, что действует в Таллинне.
В некоторых СМИ можно найти информацию, что одним из владельцев фирмы является известный бывший боксер Майк Тайсон, фотографии которого предприятие активно использует в своей рекламе, пишет Äripäev.
Финансовая инспекция Эстонии уже опубликовала предупреждение в отношении этой фирмы.
«На своей страничке мы опубликовали предупреждение в отношении Exo Capital Markets Ltd и Global Fin Service Ltd, которые предлагают инвестиционные услуги на портале www.trade12.com», - сказал руководитель отдела надзора за рынком инспекции Кристьян-Эрик Суурвяли, добавив, что предупреждение им передали итальянские коллеги.
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