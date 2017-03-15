Связанная с Майком Тайсоном сомнительная фирма зарегистрирована в Таллинне

В некоторых СМИ можно найти информацию, что одним из владельцев фирмы является известный бывший боксер Майк Тайсон, фотографии которого предприятие активно использует в своей рекламе, пишет Äripäev.

Финансовая инспекция Эстонии уже опубликовала предупреждение в отношении этой фирмы.

«На своей страничке мы опубликовали предупреждение в отношении Exo Capital Markets Ltd и Global Fin Service Ltd, которые предлагают инвестиционные услуги на портале www.trade12.com», - сказал руководитель отдела надзора за рынком инспекции Кристьян-Эрик Суурвяли, добавив, что предупреждение им передали итальянские коллеги.

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