Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Postimees назвал лидера общественного мнения года

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

Сегодня Postimees традиционно выбрал лидера общественного мнения года. Им стал колумнист и медиаэксперт Рауль Ребане.

Титул лидера общественного мнения 2015 года и прилагающаяся к нему статуэтка Йоханна Вольдемара Яннсена Postimees традиционно вручает людям, чья роль в эстонской журналистике и обществе в целом сравнима с достижениями Яннсена.

В прошлом году лидером общественного мнения года стал дипломат и бывший политик Яак Йыэрюйт.

Наверх