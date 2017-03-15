Postimees назвал лидера общественного мнения года

Титул лидера общественного мнения 2015 года и прилагающаяся к нему статуэтка Йоханна Вольдемара Яннсена Postimees традиционно вручает людям, чья роль в эстонской журналистике и обществе в целом сравнима с достижениями Яннсена.

В прошлом году лидером общественного мнения года стал дипломат и бывший политик Яак Йыэрюйт.