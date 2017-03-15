Postimees назвал лидера общественного мнения года
15. март 2017 19:38
Сегодня Postimees традиционно выбрал лидера общественного мнения года. Им стал колумнист и медиаэксперт Рауль Ребане.
Титул лидера общественного мнения 2015 года и прилагающаяся к нему статуэтка Йоханна Вольдемара Яннсена Postimees традиционно вручает людям, чья роль в эстонской журналистике и обществе в целом сравнима с достижениями Яннсена.
В прошлом году лидером общественного мнения года стал дипломат и бывший политик Яак Йыэрюйт.