В России полицейские исписали паспорт несговорчивого узбека грязными ругательствами

В России полицейские исписали паспорт несговорчивого узбека грязными ругательствами3
15. март 2017 19:48
В поселке Шушары, входящем в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга, полицейские после проверки документов вернули гражданину Узбекистана паспорт, исписанный грязными ругательствами.
Об этом скандальном случае сообщил депутат муниципального образования "Поселок Шушары" Артемий Галицын в Facebook 15 марта, сообщает портал Newsru.com.
По его словам, стражи порядка остановили приезжего для проверки документов и потребовали денег, но тот отказался платить, после чего в его паспорте появились, мягко говоря, неприличные надписи.
Парламентарий опубликовал сканы снимков испохабленных страниц документа. Когда все это случилось, он не уточнил.