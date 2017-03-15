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В России полицейские исписали паспорт несговорчивого узбека грязными ругательствами

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Rus.Postimees.ee
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Российская полиция. | ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

В поселке Шушары, входящем в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга, полицейские после проверки документов вернули гражданину Узбекистана паспорт, исписанный грязными ругательствами.

Об этом скандальном случае сообщил депутат муниципального образования "Поселок Шушары" Артемий Галицын в Facebook 15 марта, сообщает портал Newsru.com.

По его словам, стражи порядка остановили приезжего для проверки документов и потребовали денег, но тот отказался платить, после чего в его паспорте появились, мягко говоря, неприличные надписи.

Парламентарий опубликовал сканы снимков испохабленных страниц документа. Когда все это случилось, он не уточнил.

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