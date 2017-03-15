В России полицейские исписали паспорт несговорчивого узбека грязными ругательствами

Об этом скандальном случае сообщил депутат муниципального образования "Поселок Шушары" Артемий Галицын в Facebook 15 марта, сообщает портал Newsru.com.

По его словам, стражи порядка остановили приезжего для проверки документов и потребовали денег, но тот отказался платить, после чего в его паспорте появились, мягко говоря, неприличные надписи.

Парламентарий опубликовал сканы снимков испохабленных страниц документа. Когда все это случилось, он не уточнил.