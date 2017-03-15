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Новым главой ERR выбран Эрик Роозе

Rus.Postimees.ee
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Эрик Роозе. | ФОТО: Peeter Langovits

Бывший гендиректор Postimees Эрик Роозе (48) стал победителем открытого конкурса на должность председателя правления Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации ERR.

В конкурсе на пост председателя правления организации приняли участие восемь кандидатов, сообщает портал Rus.err.ee.

Из них трое - руководитель Союза мясной промышленности Эстонии и член совета ERR Март Луйк, бывший председатель правления Postimees Эрик Роозе и бывший главный редактор Eesti Ekspress Аллар Танклер - вышли во второй раунд. Победу в итоге одержал Роозе.

По словам председателя совета ERR Агу Ууделеппа, в пользу Роозе сыграли его тщательно разработанная концепция дальнейшего развития ERR, многолетний опыт управления медиа-организацией и способность создавать хорошие условия труда для работников одновременно с благоприятным рабочим климатом.

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