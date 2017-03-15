Невероятное открытие: обнаружена ближайшая к черной дыре звезда

Причем звезде требуется всего полчаса, чтобы совершить полный оборот вокруг черной дыры. Луне, чтобы облететь нашу планету на скорости 3,683 километров в час требуется 28 дней, получается, что обнаруженная звезда движется с какой-то просто умопомрачительной скоростью, сообщает портал Faina Idea.

Используя данные, полученные с помощью телескопа NuSTAR, группа астрономов измерила излучение бинарной звездной системы под названием 47 X9 в созвездии Тукана, которая находится на расстоянии примерно 14 800 световых лет от нас.

«Долгое время считалось, что Х9 состоит из белого карлика и звезды с низкой массой», — рассказал исследователь Араш Баграмян. Но в 2015 году исследователи обнаружили, что излучение звезды с малой массой принадлежит белому карлику, который вращается вокруг относительно компактного объекта с большой массой, то есть вокруг черной дыры.

«Мы считаем, что черная дыра питается звездой на протяжении десятков миллионов лет, и белый карлик уже потерял большую часть своей массы», — говорит исследователь Джеймс Миллер-Джонс из Международного центра радиоастрономических исследований.

Однако, главным в открытии стала необычайная скорость вращения звезды вокруг черной дыры. Регулярные изменения интенсивности рентгеновских лучей указывают, что этому белому карлику требуется всего 28 минут, чтобы выполнить полный оборот вокруг черной дыры. Расстояние между объектами в Х9 составляет около 1 миллиона километров, что примерно в 2,5 раза больше расстояния между Землей и Луной. Чтобы проделать путешествие примерно в 6,3 миллиона километров за полчаса необходима скорость в 12,600,000 километров в час — около 1% от скорости света.

Как именно образовалась такая система, ученые не знают. Миллер-Джонс с коллегами предположил, что она образовалась после столкновения красного гиганта с черной дырой, из-за которого от звезды осталось только ядро, из которого сформировался белый карлик.