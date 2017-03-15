Игроки КВН посмеялись над докладом НАТО

Выводы НАТО о том, что КВН является "инструментом политической стратегической коммуникации", не заслуживают комментариев, считает Абрамов. "Комментарий такой: в итоге победит дружба и здравый смысл", — добавил он, сообщает РИА Новости.

Игрок команды "Уральские пельмени" Андрей Рожков призвал отнестись к исследованию Stratcom с юмором.

"Это через край, мне кажется. Понимаю, когда был комсомол, который ковал кадры для коммунистической партии. Сейчас говорить о том, что КВН — идеологический инструмент, — это полный бред", — сказал Рожков.

Ранее Stratcom по заказу минобороны Латвии подготовил доклад о российской юмористической передаче КВН. Авторы доклада заявили, что "КВН-машина" обеспечивает Кремлю "доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму".