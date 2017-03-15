Пистолет раздора? Министры не смогли договориться по Закону об оружии

Разногласия возникли в отношении поправки, которая должна разрешить людям, не знающим эстонского языка, сдавать экзамен на владение оружием с переводчиком, сообщает портал Rus.err.ee.

Если министр внутренних дел Андрес Анвельт поддерживает данные изменения, то его коллега из Минюста Урмас Рейнсалу выступает против.

Главы ведомств отказываются комментировать свои позиции до тех пор, пока не будет готов окончательный вариант документа.