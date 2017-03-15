Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Пистолет раздора? Министры не смогли договориться по Закону об оружии

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: AFP / Scanpix

Министр внутренних дел Андрес Анвельт и министр юстиции Урамас Рейнсалу не смогли договориться о поправках к Закону об оружии.

Разногласия возникли в отношении поправки, которая должна разрешить людям, не знающим эстонского языка, сдавать экзамен на владение оружием с переводчиком, сообщает портал Rus.err.ee.

Если министр внутренних дел Андрес Анвельт поддерживает данные изменения, то его коллега из Минюста Урмас Рейнсалу выступает против.

Главы ведомств отказываются комментировать свои позиции до тех пор, пока не будет готов окончательный вариант документа.

Наверх