Фото, видео: Airbus показал самолет будущего и в это трудно поверить

Фото, видео: Airbus показал самолет будущего и в это трудно поверить2
15. март 2017 21:37
Лидер мирового рынка авиастроения – Airbus – представил концептуальную модель самолета, которая, по мнению дизайнеров, станет обычной менее чем через 40 лет.
Прозрачный верх, вращающиеся кресла и голограммы – так будут выглядеть самолеты уже в недалеком будущем, в 2050 году, сообщает портал ИА "Чеченинфо".
Чтобы длительный полет не был утомительным, дизайнеры предлагают для путешественников специальные массажные кресла, каждое из которых будет аккумулировать выделяемое пассажиром тепло для последующего использования как источник энергии.