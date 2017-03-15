Фото, видео: Airbus показал самолет будущего и в это трудно поверить

Прозрачный верх, вращающиеся кресла и голограммы – так будут выглядеть самолеты уже в недалеком будущем, в 2050 году, сообщает портал ИА "Чеченинфо".

Чтобы длительный полет не был утомительным, дизайнеры предлагают для путешественников специальные массажные кресла, каждое из которых будет аккумулировать выделяемое пассажиром тепло для последующего использования как источник энергии.