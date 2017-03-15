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Пугающая тенденция: ученики все чаще берут с собой в школу оружие

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Urmas Luik

За последние четыре года участились случаи угроз в адрес школ, и выросло число инцидентов, когда ученики брали с собой в школу оружие – холодное, огнестрельное или муляжи. Резкий рост таких случаев наблюдается после стрельбы в вильяндиской школе в 2014 году.

Всего за последние четыре года школам угрожали расправой 87 раз. Сюда относятся обещания устроить бойню в школе, угрозы применить оружие, а также бомбовые предупреждения, сообщает Postimees.ee.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Хелен Ульдрих говорит, что больше всего угроз в адрес школ поступило в конце 2014 и начале 2015 года, сразу после случая в вильяндиской школе.

Начиная с 2015 года, участились случаи, когда дети приносят в школу холодное оружие. Зачастую они говорят, что оно нужно им для самообороны. Однако в некоторых случаях они угрожали им одноклассникам и даже пускали его в ход.

В прошлом году ученики 14 раз приносили в школу разного вида оружие. В основном это были газовые и воздушные пистолеты, холодное оружие и патроны. За последние четыре года дети 11 раз приносили в учебные заведения электрошокеры.

«Реально за эти годы от оружия в школах пострадали лишь единицы. Один человек погиб (во время стрельбы в вильяндиской школе – ред.)» - говорит Ульдрих.

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