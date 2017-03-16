Видео: родители перевозят своего пятилетнего сына в багажнике машины

В интернете распространяется видеозапись, на которой родители сажают своего маленького ребенка в багажник автомобиля Volkswagen Passat, захлопывают крышку и уезжают.
Видео снято видеорегистратором автомобиля, стоящего сзади. Согласно сопровождающей ролик информации, инцидент произошел в Угличе.
После того, как ролик активно начали обсуждать пользователи социальных сетей, им заинтересовались правоохранительные органы. Позже полиция установила личности родителей ребенка.
Как выяснилось, малышу пять лет, он растет в полной семье, на учете она не стоит. Нарушений в развитии мальчика выявлено не было, пишет Петербургский дневник.
Как пояснила супружеская пара, посадка в багажник – это часть игры, которая была придумана для того, чтобы уговорить ребенка посещать детский сад.
"Родители придумали такую игру - объясняли ему, что автомашина это танк, и его прокатят при условии, что он не будет капризничать. По условиям игры ребенок из багажника сразу же перелезал в салон автомобиля на заднее сиденье, как через люк, а далее занимал свое место в расположенном там детском кресле", - рассказали в региональном управлении МВД.
Проверка инцидента продолжается. Делом также занимаются в Следственном комитете.