Видео: родители перевозят своего пятилетнего сына в багажнике машины

Видео снято видеорегистратором автомобиля, стоящего сзади. Согласно сопровождающей ролик информации, инцидент произошел в Угличе.

После того, как ролик активно начали обсуждать пользователи социальных сетей, им заинтересовались правоохранительные органы. Позже полиция установила личности родителей ребенка.

Как выяснилось, малышу пять лет, он растет в полной семье, на учете она не стоит. Нарушений в развитии мальчика выявлено не было, пишет Петербургский дневник.

Как пояснила супружеская пара, посадка в багажник – это часть игры, которая была придумана для того, чтобы уговорить ребенка посещать детский сад.

"Родители придумали такую игру - объясняли ему, что автомашина это танк, и его прокатят при условии, что он не будет капризничать. По условиям игры ребенок из багажника сразу же перелезал в салон автомобиля на заднее сиденье, как через люк, а далее занимал свое место в расположенном там детском кресле", - рассказали в региональном управлении МВД.

Проверка инцидента продолжается. Делом также занимаются в Следственном комитете.