Дареному коню в зубы не смотрят? Евгений Осиновский отказался от водки, названной его именем (видео)

Журналист телеканала TV3 решил поздравить министра и вручить ему в подарок эксклюзивную водку, однако Осиновский от подарка отказался.

Смотрите сюжет TV3, в котором наглядно видно, каковы могут быть побочные эффекты жесткой алкогольной политики.