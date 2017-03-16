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Дареному коню в зубы не смотрят? Евгений Осиновский отказался от водки, названной его именем (видео)

Rus.Postimees.ee
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Евгений Осиновский. | ФОТО: Postimees.ru

Вчера в день рождения министра здоровья и труда Евгения Осиновского на производственные линии винодельческого завода Koch OÜ вышли первые бутылки водки «Осиновский».

Журналист телеканала TV3 решил поздравить министра и вручить ему в подарок эксклюзивную водку, однако Осиновский от подарка отказался.

Смотрите сюжет TV3, в котором наглядно видно, каковы могут быть побочные эффекты жесткой алкогольной политики.

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