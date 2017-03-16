Дареному коню в зубы не смотрят? Евгений Осиновский отказался от водки, названной его именем (видео)
16. март 2017 07:21
Вчера в день рождения министра здоровья и труда Евгения Осиновского на производственные линии винодельческого завода Koch OÜ вышли первые бутылки водки «Осиновский».
Журналист телеканала TV3 решил поздравить министра и вручить ему в подарок эксклюзивную водку, однако Осиновский от подарка отказался.
Смотрите сюжет TV3, в котором наглядно видно, каковы могут быть побочные эффекты жесткой алкогольной политики.