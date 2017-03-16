Почему полиция делает селфи у обочины шоссе?

Весной 2014 года Сандер Перемеэс, координировавший слежение за безопасностью дорожного движения Ляэнеской префектуры, хотел поделиться с людьми кадрами, которые сняли его коллеги: у обочины голосовал мужчина в костюме Супермена. Однако такой возможности у полицейского не было. Тогда и было решено создать страницу Ляэнеской префектуры в Facebook, чтобы публиковать там свои наблюдения.

Разумеется, главной целью префектуры было не распространение веселых видео: полицейские понимали, что необходимо быть там же, где и люди. По мере роста подписчиков страницы, стражи правопорядка замечали, что их сообщения доходят до все большего количества людей. Пользователи активно распространяли выложенные на страничке с камер слежения кадры магазинных и топливных краж, многие расследования стали проводиться быстрее.

/ facebook

Несмотря на то, что подписчиков у страницы около 5000, самые популярные посты просмотрели до 300 000 человек.

"Нам важно то, насколько велика наша активная аудитория. Самое важное - предостеречь людей от возможных мошенников", - сказал глава Пярнуского полицейского участка Андрес Синимери.

Синимери не скрыл, что цель создания страницы в социальной сети - показать, что полицейские - прежде всего люди. Поэтому при использовании Facebook нельзя исключать и развлекательную цель. "Какое-нибудь забавное селфи может привлечь на нашу страницу людей, которые позже помогут найти свидетелей преступления или сами смогут опознать преступника", - отметил он.

Кроме того, полиция патрулирует соцсеть, чтобы быть в курсе различных подозрительных случаев, о которых сообщают пользователи, правда, часто правдивость этих сообщений трудно проверить.

"Если в социальных сетях говорят о работе полицейских, об их неудовлетворительном поведении или распространяют слухи, которые могут повлиять на чувство безопасности людей, я вмешиваюсь и комментирую", - добавил Синимери.

/ facebook

Например, на одной из страниц водитель сообщил, что остановивший его полицейский ударил ногой по номерному знаку его машины, чтобы его очистить. Жаловавшийся счел такое поведение неправильным.

Синимери отреагировал на сообщение: зашел в Facebook, написал, что согласен с автором поста и добавил комментарий с извинениями.

"Важно дать людям знать, что мы получили информацию и учитываем ее", - сказал руководитель участка.

В другой раз женщина сообщила в Facebook, что темнокожие мужчины в подозрительном автобусе пытались похитить ее и ребенка. Многие пользователи поддержали ее, написав в комментариях, что видели тот же автобус. Публикация набрала несколько тысяч репостов, ее просмотрели десятки тысяч человек.

Полицейские начали искать свидетелей, но выяснилось, что все комментаторы слышали о случившемся от кого-то другого и лично не видели ни автобуса, ни преступников.

Месяц назад еще одна девушка опубликовала сообщение, что в ночь на 22 января, когда она возвращалась домой, на нее напали двое мужчин. Для подтверждения сказанного она опубликовала и фотографию, на которой была видна царапина на ее лице, как она утверждала - след от ножа.

Для девушки стало сюрпризом то, что с ней связался полицейский через Facebook и попросил дополнительной информации. Информации так и не поступило, а вскоре девушка удалила свой пост из социальных сетей. По словам руководителя участка, нельзя исключать, что преступление действительно имело место, но полиция не нашла подтверждения рассказу девушки.

Синимери добавил, что находятся люди, для которых становится неприятным сюрпризом то, что полиция реагирует на их глупые шутки или попытки привлечь внимание. Таким шутникам приходится объяснять свои действия. При этом руководитель участка отметил, что информацию необходимо проверять в любом случае - неважно, из каких источников она поступает. Для начала производства полиции не требуется наличие заявления. "Хочу напомнить авторам постов в социальных сетях, что необходимо убедиться в том, что описываемый ими случай действительно произошел, также о возможных нарушениях необходимо сообщать в полицию", - подчеркнул Синимери.