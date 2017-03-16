«Екатерина. Взлёт». Оборотная сторона величия

Не могу отделаться от мысли, что «Екатерина. Взлет» – асимметричный, как говаривал незадачливый Михал Сергеич (800 минут сериала против 120 минут кинофильма) и очень уж поздний ответ канала «Россия» на давнюю картину «Елизавета. Золотой век», снятую британским режиссером индийского происхождения Шекхаром Капуром.

И там и тут – продолжение повествования о юности героини и ее воцарении. У британцев – уничтожение «непобедимой армады», у канала «Россия» – уничтожение турецкого флота в Чесменской битве. В обеих картинах стремление правительницы сделать державу великой натыкается на козни соперничающих держав и интриги врагов. В обеих не удержавшегося на высоте положения фаворита сменяет новый – не только прекрасный любовник, но и полезный государству человек. В обеих взяты лучшие периоды правления выдающихся монархинь – дальше пойдут застой, маразм и неприлично юные мальчики для постельных утех. Наконец, в обеих картинах есть чудовищные ляпы.

Капур со сценаристами Уильямом Николсоном и Майклом Херстом, пожалуй, перещеголяли режиссера Дмитрия Иосифова и сценариста Арифа Алиева (того самого, который соорудил нелепейший «1612»). В английском фильме к Елизавете в 1587 году сватался Иван Грозный, который умер в 1584 году. В российском сериале такого вопиющего анахронизма нет, хотя есть другие.

Кого назначить врагами?

Учителя цесаревича Павла Петровича, Семена Андреевича Порошина здесь умертвили раньше срока, да еще при фантастических обстоятельствах. Граф Панин вызвал Порошина на дуэль, тот из человеколюбия стрелять не стал, а граф выстрелил, тяжело ранил противника, да еще велел лакею добить раненого и избавиться от трупа способом, широко применяемым в сериалах про ментов и бандитов.

Исторический Порошин действительно был отставлен от занятий с наследником престола – и, вероятно, конфликт с Паниным сыграл тут не последнюю роль. Но убит на дуэли не был, а был назначен командиром Старооскольского пехотного полка и некоторое время спустя скончался в Ахтырке. Вероятно, от меланхолии.

Искушенный царедворец граф Панин, конечно, светлой личностью не был, но здесь он такой негодяй, что пробы негде ставить. Сначала участвует в заговоре против Екатерины, затем, получив от императрицы щедрую, хотя и незаслуженную награду, оставляет заговорщиков с носом. Организует убийство некоего Кшиштофа, друга и советника короля Польши Станислава Понятовского. (Кшиштофа, впрочем, не жаль, он типичный гонористый шляхтич, да еще и русофоб.) Присваивает подарки, присланные Екатерине от турецкого султана, в том числе пудреницу, начиненную пудрой, которая заражена черной оспой. А так как вдобавок ко всему прочему граф патологически скуп (и еще в картишки на руку нечист, но это отдельная история), он вместо того чтобы тратиться на подарок невесте (Анне Шереметьевой), преподнес ей присвоенную пудреницу. Биологическое оружие сработало, и барышня умерла в страшных мучениях.

Помимо Панина черной краской обрисованы все поляки, включая Станислава Понятовского (между прочим, экс-любовника Екатерины) – тот умеет только денег и помощи просить. А также Фридрих II, хотя он как раз после Семилетней войны относился к России с глубоким уважением – Пруссия была единственной европейской державой, которая не ставила возвышавшейся России палки в колеса. Ну и Турция. С ней-то все понятно, против нее воевали. Однако после смерти султана Мустафы Екатерина примирительно говорит: «Надеюсь, следующий станет сговорчивее». Уж не тонкий ли намек тут на недавнее охлаждение отношений России и Турции и последовавшее затем сближение? Для Османской империи потеря флота в Чесменской бухте была столь же болезненна, сколь для сегодняшней Турции – потеря денег, которые приносили российские туристы.