Яак Ааб: повышение акциза поможет удержать молодежь от алкоголя

Сегодня в парламенте выступит канцлер права Юлле Мадизе, которая недавно заявила о том, что правительство не имело права повышать акциз на слабоалкогольные напитки. По мнению генсека Яака Ааба, наоборот, коалиция поступила правильно, решив поддерживать ценовую политику в прежнем темпе. «Цена на алкоголь - это главный фактор, который позволит удержать молодежь от чрезмерного потребления алкоголя», - отметил бывший министр социальных дел.

Ааб добавил также, что рост акциза необходим по нескольким причинам. Важно отметить также, что акциз на слабоалкогольные напитки был ниже, чем на крепкий алкоголь. «Годами акциз на слабое спиртное был ниже, чем на крепкое. У нового правительства должна быть возможность изменить прежнюю политику в этом направлении и поставить новые цели», - заявил Ааб.

По его словам, всем известно, что молодежь впервые пробует именно слабоалкогольные напитки. «Такие напитки в рекламных роликах всегда демонстрируются как основополагающий фактор для веселого времяпровождения. Молодежь не отдает себе отчета, что за красивыми этикетками и лозунгами о малом содержании спирта, мы все равно имеем дело с алкоголем, потребление которого ведет к серьезным проблемам», - уверен Ааб.

Ааб сказал, что потребление алкоголя, особенно среди молодежи, ведет к непоправимым последствиям и гораздо большему ущербу, чем рост цен на алкоголь. Именно поэтому правительство защищает свою позицию в этом вопросе.