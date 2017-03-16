Свежая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы
16. март 2017 09:38
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна на Мальорку начиная со 133 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 459 евро
Туда-обратно из Таллинна в Китай начиная с 379 евро
Туда-обратно из Риги или Таллинна на Бали начиная с 519 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Лансароте начиная с 95 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Кабо-Верде начиная с 270 евро
Туда-обратно из Риги в Глазго начиная с 51 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Лос-Анджелес начиная с 253 евро