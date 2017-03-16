Важно: управа части города предлагает деньги на видеокамеры и надежные замки в подъездах

Проект проходит уже во второй раз, в прошлом году субсидии от районной управы получили шесть квартирных товариществ.

В рамках проекта «Безопасный дом в Кристийне» квартирные товарищества могут получить финансовую поддержку для установки новых замков и запорных систем, защитных дверей, осветительных приборов, камер видеонаблюдения и прочих устройств, обеспечивающих безопасность. Максимальная сумма поддержки по каждому проекту составляет 800 евро или до 70% от стоимости проекта.

«Поскольку в прошлом году проект оказался весьма популярным, мы решили повторить его в этом году, увеличив общий бюджет с 3000 евро до 5000 евро. Хорошая новость состоит, например, в том, что если в прошлом году максимальная сумма поддержки для товарищества составляла 600 евро, то в этом году мы повысили ее до 800, – сказал старейшина Кристийне Вадим Белобровцев. – Для всех нас важна безопасность наших домов, а чувство защищенности и спокойствие жителей района всегда были нашим приоритетом. Поэтому я рад, что и в этом году мы сможем помочь квартирным товариществам нашего района в процессе повышения их безопасности».

Заявки на участие в проекте «Безопасный дом в Кристийне» можно подавать с 15 марта до 15 мая 2017 года в электронной среде самообслуживания по адресу: https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus. Комиссия приступит к рассмотрению заявок 05.06.2017.

Подробнее о проекте можно прочитать по адресу: http://www.tallinn.ee/est/kristiine/Uudis-Turvaline-Kristiine?&filter_otsing_uudis_rubriik_id=55