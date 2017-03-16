Бытовая химия для уборки может быть опасной для человека: как распознать вредное?

На самом деле, чувство недомогания при домашней уборке – дело отнюдь не редкое. Просто разные люди по-разному реагируют на одни и те же средства, да и тщательность уборки и количество используемой бытовой химии различается: кто-то умудряется вымыть раковину или унитаз за 10 минут, а кто-то и за полчаса не справляется, отмывая каждый миллиметр и тратя на это половину флакона чистящего средства.

Уборка для профессионалов

Главный специалист отдела по безопасности химикатов Департамента здоровья Анна Амелькина объясняет, что «агрессивность» бытовой химии зависит, прежде всего, от свойств веществ в составе и их концентрации в продукте.

«Действительно, профессиональной бытовой химией может пользоваться только специально обученный персонал, поскольку там могут содержаться вещества, которые запрещены для домашнего использования. Однако доступная домохозяйкам продукция также не безопасна, и стоит осторожно относиться к ее хранению и применению не по назначению, – предупреждает специалист. – У каждого средства бытовой химии есть своя определенная функция и область применения, поэтому очень важно следовать инструкции. На этикетках продукции должна быть указана вся необходимая информация о том, как правильно пользоваться средством, для чего оно предназначено и какие средства защиты необходимо применять».

Перед покупкой и применением химических средств представитель Департамента здоровья советует внимательно изучить упаковку и этикетку.

«Более того, для быстрого определения „вредности“ бытовой химии существует специальная маркировка в виде ромбовидных пиктограмм, которые понятны и для обычного потребителя. Эти обозначения можно найти на упаковке или этикетке», – отмечает Анна Амелькина.

Она добавляет, что в продуктах бытовой химии могут содержаться различные вещества, улучшающие их свойства и эффективность. Например, средства для чистки унитаза часто содержат очень едкие вещества, которые могут серьезно раздражать кожу, глаза и дыхательные пути и выделять ядовитые газы при соприкосновении с водой. Также обычные средства для мытья посуды, полов и чистки стекол могут содержать консерванты и ароматизаторы, которые раздражают и сушат чувствительную кожу и могут вызывать аллергическую реакцию.

Ядовиты и опасны

«Чувствительность разных людей к химикатам очень индивидуальна, – поясняет главный специалист отдела по безопасности химикатов. – Если мы имеем дело с продуктом, вызывающим аллергию, то на этикетке должно быть соответствующее предостережение. Также следует обращать особое внимание на состав, особенно гиперчувствительным людям – аллергикам и астматикам. В то же время каждый может минимизировать риски, если будет следить за информацией, написанной на этикетке с целью безопасного применения продукта».

Например, если средство бытовой химии обладает разъедающим действием, то на этикетке, по словам специалиста Департамента здоровья, вы легко найдете соответствующий значок, который предупреждает, что, попадая на кожу или в глаза, вещество может вызвать серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

«Те продукты, которые выделяют ядовитые газы, следует использовать в помещениях с хорошей вентиляцией. Поэтому в таких случаях жизненно важно пользоваться средствами индивидуальной защиты, резиновыми перчатками, защитными очками и масками, респираторами и так далее, чтобы не нанести вред себе и окружающим, – рекомендует Анна Амелькина. – Вся необходимая информация о средствах защиты должна быть также указана на этикетке. Поэтому не стоит злоупотреблять бытовой химией и желательно свести контакт с ней к разумному минимуму».

Амелькина обращает внимание на то, что химические отравления – это не редкое явление, и его последствия могут быть зачастую непредсказуемыми и крайне серьезными.

«Бывали случаи, когда за неимением дома мыла или геля для душа человек помылся стиральным порошком, в результате чего получил сильнейшее раздражение кожи всего тела и ожоги в местах с более чувствительной и нежной кожей, – рассказывает главный специалист отдела по безопасности химикатов.

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