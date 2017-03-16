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Пьяные прохожие зарезали чемпиона мира по пауэрлифтингу, не поделив с ним дорогу

Sports.ee
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Евгений Галузинский. | ФОТО: Скриншот.

В городе Кокшетау Акмолинской области Казахстана возбуждено уголовное дело по факту убийства известного спортсмена. 25-летний чемпион мира по пауэрлифтингу Евгений Галузинский скончался от ножевых ран, полученных во время уличной драки с пьяными прохожими, передает Newsru.com.

Преступление было совершено в ночь на 14 марта, сообщает Nur.kz со ссылкой на областной департамент внутренних дел.

По предварительной версии, к убийству Галузинского причастна группа студентов. Полицейские задержали 18-летнего молодого человека и заключили его под стражу. Четверо его приятелей отпущены под подписку о невыезде, передает "Интерфакс". По словам полицейских, подозреваемый был задержан благодаря камерам наружного наблюдения. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 99 ("Убийство") УК РФ.

Известно, что в среду около 3:00 Евгений Галузинский находился на улице вместе со своим другом. Мужчины ждали своего приятеля, чтобы тот отвез их на машине домой. "По дороге шли четыре парня, один из них толкнул в плечо товарища, а Женя сделал замечание: мол, места мало идти?" - рассказывает мать убитого Марина Галузинская.

Это и стало поводом для нападения на спортсмена.

Со слов друга Евгения, четверо хулиганов позвонили по телефону и вызвали на место происшествия еще двоих своих сообщников, пишет Kokshetau Asia.

"Женя был сильный, жилистый, они не могли справиться с ним. Приехали двое. Видимо, у последних и был нож. Там было столько крови возле остановки, где убили Женю. Его избивали, когда он уже был в порезах", - добавила Марина Галузинская.

Женщина недоумевает, почему полиция задержала только одного из нападавших. В правоохранительных органах ей ответили, что остальные "только дрались, а резал один".

В момент поножовщины друга Евгения рядом уже не было: он побежал в магазин, чтобы позвать на помощь. Спортсмену было нанесено шесть колото-резаных ран.

Евгений Галузинский являлся чемпионом мира среди юношей, призером чемпионата мира среди юниоров, а также многократным чемпионом Республики Казахстан по пауэрлифтингу. В сентябре 2009 года на молодежном чемпионате мира по пауэрлифтингу по версии IPF в Бразилии он установил четыре мировых рекорда.

У Евгения Галузинского остались жена и полуторагодовалая дочь.

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