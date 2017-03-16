Здание на пляже в Липовой ямке удостоено приза

Специального приза за архитектуру было удостоено здание на пляже в зоне отдыха Йоаорг в Нарве. Автор проекта - архитектурное бюро JVR OÜ: Калле Веллевоог, Андрус Андреев, Мартин Проммик.

Жюри высоко оценило это литое бетонное здание со сложной конфигурацией. Грамотно спроектированное здание слилось с ландшафтом и не доминирует над ним. Председатель жюри Ааду Кана сказал: ”Виды, которые отсюда открываются, уникальны. Интересный рельеф местности, а также исторические и политические символы. Это — наполненная современным смыслом историческая и природная среда”.