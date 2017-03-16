Япония предложит России развивать на Курилах туризм, выращивать морских ежей и ловить рыбу

По данным издания, предложения по совместному развитию туризма будут включать организацию круизов, включающих посещение природного парка Сирэтоко на северо-востоке самого северного японского острова Хоккайдо и островов южных Курил. Развитие этого направления предполагает строительство комфортабельных гостиниц и туристической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

Также Япония предложит создание предприятий по выращиванию гребешков и морских ежей в акватории южных Курил. Отдельным направлением должно стать рыболовство. Проект по совместной деятельности в области здравоохранения предполагает создание платформы для дистанционного обследования и диагностики японскими врачами жителей южных Курил по интернету.

Первые официальные переговоры по вопросу о совместной экономической деятельности на южных Курилах пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел Игоря Моргулова и Такэо Акибы в ближайшую субботу, 18 марта. Соответствующая договоренность была достигнута во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре прошлого года.

В начале февраля 2017 года в Японии был создан Совет по вопросам совместной с Россией экономической деятельности на южных Курильских островах. Его возглавил глава японского МИДа Фумио Кисида. Отмечалось, что новый орган будет рассматривать проекты кооперации в сферах рыболовства, разведения морепродуктов, туризма, охраны окружающей среды и здравоохранения в зоне южных Курил.

В конце февраля сообщалось, что Япония подготовила свои предложения по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Уже тогда сообщалось, что данные предложения касаются туризма, медицины и рыболовства.

20 марта в японской столице состоится встреча министров иностранных дел и обороны двух стран в формате «два плюс два».

Также в конце апреля этого года должен состояться визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию. Ранее японский кабмин сообщал, что точная дата поездки пока прорабатывается.

В начале марта японские СМИ сообщили, что в преддверии визита Абэ в Россию Токио рассчитывает запустить чартерные рейсы между Хоккайдо и южными Курилами. Предполагается, что это расширит возможности безвизового посещения Курильских островов их бывшими жителями.

Москва и Токио продолжают обсуждение возможности заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривает Токио.