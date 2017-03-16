Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Эдгар Сависаар баллотируется на местных выборах в Ласнамяэ

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Эдгар Сависаар. | ФОТО: Jaanus Lensment

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар баллотируется на выборах в органы местного самоуправления в Таллинне в округе Ласнамяэ.

Это подтвердил радионовостям ERR сын Эдгара Сависаара, член фракции Центристской партии в Рийгикогу Эрки Сависаар, передает ERR.

"Насколько я знаю, он изъявил такое желание и глава округа это утвердил", - сказал Эрки Сависаар.

На каком месте в списке хотел бы баллотироваться Эдгар Сависаар в Ласнамяэ, по словам Эрки Сависаара, не обсуждалось. "Это решать округу, и я думаю, что они сделают хороший выбор", - отметил он.

Наверх