Эдгар Сависаар баллотируется на местных выборах в Ласнамяэ

Это подтвердил радионовостям ERR сын Эдгара Сависаара, член фракции Центристской партии в Рийгикогу Эрки Сависаар, передает ERR.

"Насколько я знаю, он изъявил такое желание и глава округа это утвердил", - сказал Эрки Сависаар.

На каком месте в списке хотел бы баллотироваться Эдгар Сависаар в Ласнамяэ, по словам Эрки Сависаара, не обсуждалось. "Это решать округу, и я думаю, что они сделают хороший выбор", - отметил он.