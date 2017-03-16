Эдгар Сависаар баллотируется на местных выборах в Ласнамяэ
16. март 2017 10:15
Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар баллотируется на выборах в органы местного самоуправления в Таллинне в округе Ласнамяэ.
Это подтвердил радионовостям ERR сын Эдгара Сависаара, член фракции Центристской партии в Рийгикогу Эрки Сависаар, передает ERR.
"Насколько я знаю, он изъявил такое желание и глава округа это утвердил", - сказал Эрки Сависаар.
На каком месте в списке хотел бы баллотироваться Эдгар Сависаар в Ласнамяэ, по словам Эрки Сависаара, не обсуждалось. "Это решать округу, и я думаю, что они сделают хороший выбор", - отметил он.