Март Хельме: ни одно государство не вооружается столь стремительно, как Россия

По словам председателя комиссии по государственной обороне Ханнеса Хансо, очень важно присутствие союзников в регионе. Он поблагодарил немецких коллег за сильную союзническую поддержку и вклад в миссию по охране воздушного пространства Балтийских стран. Хансо добавил, что после выхода Великобритании из ЕС Германия – единственная страна ЕС, которая участвует в обеспечении безопасности в Балтийском регионе и в Польше как ведущая страна.

По словам Хансо, жизнеспособность НАТО подтверждает тот факт, что решение увеличить силы сдерживания в Балтийских странах, принятое на саммите в Варшаве 11 месяцев тому назад, уже осуществлено. «Мы защищаем безопасность Европы вместе», – сказал Хансо. Он подчеркнул, что Эстония не является лишь потребителем безопасности, но и вносит свой вклад в ее обеспечение, участвуя в миротворческих миссиях.

По словам Хансо, Эстония очень серьезно относится к государственной обороне и является одним из пяти членов НАТО, которые выполняют минимальное требование по расходам на оборону. В этом году расходы на оборону Эстонии составят 2,2% от ВВП. По словам Хансо, необходимо искать возможности дополнительно поднять расходы на оборону. «Основа нашей обороны – сдерживание, – сказал Хансо. – Мы строим свою оборонную способность практически с нуля. Где-то еще есть пробелы, но мы подходим к этому вопросу систематически».

Заместитель председателя комиссии Март Хельме не согласился с недавним заявлением министра иностранных дел Германии о том, что увеличение расходов Германии на оборону в два раза обеспокоило бы соседние страны. Хельме добавил, что деятельность России в Калининграде несомненно беспокоит и Германию. Поэтому необходимо повысить расходы на оборону, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства в регионе и уравновесить силы морских войск в Балтийском море. «Ни одно государство не вооружается столь стремительно, как Россия. Поэтому нельзя принимать слишком сдержанные ответные меры», - сказал Хельме.

Члены комиссии бундестага по государственной обороне подчеркнули важность того, чтобы за политическими решениями последовали конкретные меры и практическое сотрудничество. По их словам, основами совместного сотрудничества являются договоренности саммита в Варшаве, сотрудничество по киберзащите, а также миссия по охране воздушного пространства Балтийских стран.

Гости сказали, что в Германии ведется острая дискуссия о повышении расходов на оборону, но важнее конкретных цифр – эффективное использование средств. Они также подчеркнули важность сохранения единства ЕС и важность солидарности между НАТО и ЕС. По их словам, при обеспечении безопасности Европы также следует смотреть на юг. Важно поддержать страны Африки, чтобы люди не были бы вынуждены покидать свои дома.

Во встрече участвовали Ханнес Хансо, Март Хельме, Йоханнес Керт, Антс Лаанеотс и Тоомас Паур.