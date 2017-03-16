Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Эстонские производители продуктов питания получили опросник от Россельхознадзора

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Сырок. | ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии напомнил эстонским производителям продуктов питания, что для сохранения лицензии на импорт своих товаров в Россию им необходимо заполнить опросник Россельхознадзора.

В середине февраля Россельхознадзор удалил или приостановил лицензию эстонских компаний, которые в течение последних трех лет не ввозили свою продукцию в Россию, но через пару дней лицензии были восстановлены, напоминает Rus.ERR.

Ветеринарно-пищевой департамент 15 марта разослал эстонским производителям питания опросник Россельхознадзора, который необходимо заполнить на русском языке до 2 апреля и представить в департамент.

Эстонский департамент напомнил предприятиям, что заполнение анкеты не снимает российское эмбарго на поставку продуктов питания из стран ЕС и не дает права экспортировать эстонские продукты питания в Россию. Тем не менее, заполненная анкета позволит восстановить поставки в соседнюю страну после того, как будет снято эмбарго.

Наверх