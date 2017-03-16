Эстонские производители продуктов питания получили опросник от Россельхознадзора

В середине февраля Россельхознадзор удалил или приостановил лицензию эстонских компаний, которые в течение последних трех лет не ввозили свою продукцию в Россию, но через пару дней лицензии были восстановлены, напоминает Rus.ERR.

Ветеринарно-пищевой департамент 15 марта разослал эстонским производителям питания опросник Россельхознадзора, который необходимо заполнить на русском языке до 2 апреля и представить в департамент.

Эстонский департамент напомнил предприятиям, что заполнение анкеты не снимает российское эмбарго на поставку продуктов питания из стран ЕС и не дает права экспортировать эстонские продукты питания в Россию. Тем не менее, заполненная анкета позволит восстановить поставки в соседнюю страну после того, как будет снято эмбарго.