Автобус с туристами врезался в скалу у границы с Финляндией: трое погибших, 20 раненых

Автобус попал аварию, не доехав 12 км до КПП «Брусничное». По предварительной информации, его занесло на льду. По данным ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 08:50 автобус марки Yutong на пути из Северной столицы в Финляндию съехал в кювет и опрокинулся, отмечается в другой публикации портала.

В автобусе находились 32 пассажира и водитель. 20 пострадавших доставили в больницы Выборга. По сведениям источника «Интерфакса» в экстренных службах, все находившиеся в автобусе - граждане России.

Автобус принадлежит туристической компании «Восход-Авто», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти. При этом собеседник агентства отметил, что участок, на котором произошло ДТП, арендуется Финляндией. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Из-за аварийно-спасательных работ затруднено движение транспорта на данном участке трассы, а грузовики вообще пока не пропускают, отмечается в сообщении.