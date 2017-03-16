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Автобус с туристами врезался в скалу у границы с Финляндией: трое погибших, 20 раненых

Rus.Postimees.ee
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Свеча. Снимок иллюстративный. | ФОТО: TYRONE SIU/REUTERS

Туристический автобус утром 16 марта врезался в скалу на трассе в Ленинградской области на пути к контрольно-пропускному пункту на границе с Финляндией. В результате инцидента три человека погибли и два десятка получили ранения, передает NEWSru со ссылкой на «Фонтанка.ру».

Автобус попал аварию, не доехав 12 км до КПП «Брусничное». По предварительной информации, его занесло на льду. По данным ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 08:50 автобус марки Yutong на пути из Северной столицы в Финляндию съехал в кювет и опрокинулся, отмечается в другой публикации портала.

В автобусе находились 32 пассажира и водитель. 20 пострадавших доставили в больницы Выборга. По сведениям источника «Интерфакса» в экстренных службах, все находившиеся в автобусе - граждане России.

Автобус принадлежит туристической компании «Восход-Авто», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти. При этом собеседник агентства отметил, что участок, на котором произошло ДТП, арендуется Финляндией. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Из-за аварийно-спасательных работ затруднено движение транспорта на данном участке трассы, а грузовики вообще пока не пропускают, отмечается в сообщении.

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