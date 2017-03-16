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До и после: как, не меняя мебели, преобразить кухню

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: ThankFifi

Ремонт в кухне часто бывает связан с заменой всей мебели, пишет Kodu. Но что делать, если на мебель денег нет, а освежить кухню давно пора?

Посмотрите: эта кухня обставлена недорогой встроенной мебелью.

Фото:ThankFifi

В планы хозяев этой квартиры не входило менять мебель. Они подумали, подсчитали и решили задачу. На ремонт ушло 30 часов и 300 евро. Смотрите, что получилось.

Фото: ThankFifi

Шкафы было решено перекрасить мебельной меловой краской. А что делать с надоевшим кафелем? На помощь пришли специальные наклейки на кафельную плитку, которые можно заказть по интернету. Например, здесь.

Фото: ThankFifi

Фото: ThankFifi

Результат получился отличный! Зайдите сюда, здесь много интересного!

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