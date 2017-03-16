До и после: как, не меняя мебели, преобразить кухню
16. март 2017 11:13
Ремонт в кухне часто бывает связан с заменой всей мебели, пишет Kodu. Но что делать, если на мебель денег нет, а освежить кухню давно пора?
Посмотрите: эта кухня обставлена недорогой встроенной мебелью.
Фото:ThankFifi
В планы хозяев этой квартиры не входило менять мебель. Они подумали, подсчитали и решили задачу. На ремонт ушло 30 часов и 300 евро. Смотрите, что получилось.
Фото: ThankFifi
Шкафы было решено перекрасить мебельной меловой краской. А что делать с надоевшим кафелем? На помощь пришли специальные наклейки на кафельную плитку, которые можно заказть по интернету. Например, здесь.
Фото: ThankFifi
Фото: ThankFifi
Результат получился отличный! Зайдите сюда, здесь много интересного!