До и после: как, не меняя мебели, преобразить кухню

Посмотрите: эта кухня обставлена недорогой встроенной мебелью.

Фото:ThankFifi

В планы хозяев этой квартиры не входило менять мебель. Они подумали, подсчитали и решили задачу. На ремонт ушло 30 часов и 300 евро. Смотрите, что получилось.

Фото: ThankFifi

Шкафы было решено перекрасить мебельной меловой краской. А что делать с надоевшим кафелем? На помощь пришли специальные наклейки на кафельную плитку, которые можно заказть по интернету. Например, здесь.

Фото: ThankFifi

Фото: ThankFifi

Результат получился отличный! Зайдите сюда, здесь много интересного!