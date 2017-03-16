Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Бывшего сотрудника КаПо лишили государственной награды за госизмену

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Керсти Кальюлайд. | ФОТО: Sander Ilvest

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила бывшего сотрудника Полиции безопасности (КаПо) Юрия Фигловского (48) государственной награды - Ордена Креста V степени.

К награде Фигловский, активно боровшийся с организованной преступностью в Ида-Вирумаа, был представлен президентом Рюйтелем в 2006 году, пишет Rus.err.

В октябре прошлого года Фигловский был задержан по подозрению в нарушении Закона о государственной тайне. Позднее его обвинили в том, что он хранил у себя дома документы под грифом "секретно", создав тем самым возможность для доступа к ним посторонних лиц.

По информации портала новостей вещания ERR.ee, к настоящему дню в отношение Фигловского вступил в законную силу обвинительный приговор суда.

Суд признал его виновным в нарушении Закона о гостайне и приговорил 2 годам из шести месяцам лишения свободы, из которых за решеткой он проведет шесть месяцев, а оставшуюся часть срока будет отбывать условно.

Наверх