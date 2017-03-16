Бывшего сотрудника КаПо лишили государственной награды за госизмену

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила бывшего сотрудника Полиции безопасности (КаПо) Юрия Фигловского (48) государственной награды - Ордена Креста V степени.
К награде Фигловский, активно боровшийся с организованной преступностью в Ида-Вирумаа, был представлен президентом Рюйтелем в 2006 году, пишет Rus.err.
В октябре прошлого года Фигловский был задержан по подозрению в нарушении Закона о государственной тайне. Позднее его обвинили в том, что он хранил у себя дома документы под грифом "секретно", создав тем самым возможность для доступа к ним посторонних лиц.
По информации портала новостей вещания ERR.ee, к настоящему дню в отношение Фигловского вступил в законную силу обвинительный приговор суда.
Суд признал его виновным в нарушении Закона о гостайне и приговорил 2 годам из шести месяцам лишения свободы, из которых за решеткой он проведет шесть месяцев, а оставшуюся часть срока будет отбывать условно.