Фото и видео: разворот в неположенном месте спровоцировал аварию
16. март 2017 11:25
Сегодня утром на Палдиском шоссе в Харьюмаа произошло ДТП, которое, по первоначальным данным, спровоцировал решивший развернуться в неположенном месте автомобиль Volkswagen. К счастью, никто не пострадал, пишет Postimees.
ДТП произошло около 9.30 на Палдиском шоссе в Тутермаа (волость Харку), где столкнулись автомобили BMW и Volkswagen.
Согласно первоначальным данным, водитель Volkswagen разворачивался в неположенном месте и задел ехавший сзади BMW.
Пострадавших нет.