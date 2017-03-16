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Фото и видео: разворот в неположенном месте спровоцировал аварию

Rus.Postimees.ee
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Сегодня утром на Палдиском шоссе в Харьюмаа произошло ДТП, которое, по первоначальным данным, спровоцировал решивший развернуться в неположенном месте автомобиль Volkswagen. К счастью, никто не пострадал, пишет Postimees.

ДТП произошло около 9.30 на Палдиском шоссе в Тутермаа (волость Харку), где столкнулись автомобили BMW и Volkswagen.

Согласно первоначальным данным, водитель Volkswagen разворачивался в неположенном месте и задел ехавший сзади BMW.

Пострадавших нет.

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