Второсортные люди, или Мексиканцы в Эстонии, кто они?

Предлагаю немного рассказать о так называемом второсорте США - мексиканцах, которые являются второй по численности этнической группой в США (32 миллиона из 325 млн. человек) это около 10%, где в ряде юго-западных районов они абсолютно преобладают еще с колониальных времен. Родным для большинства современных мексиканцев является испанский язык, вернее его особый языковой вариант - мексиканский. В США они обычно двуязычны. Никого не напоминает, если провести паралели между нашими странами? Живет в нашей стране ¼ населения, которая также использует два языка, руский и эстонский.

Теперь поговорим про отношение. К мексиканцам в США относятся настолько пренебрежительно, что проблема обсуждается на высшем уровне. Так, президент страны Фелипе Кальдерон на встрече в МИДе в конце 2007 года заявил, что «в Соединенных Штатах все чаще муссируется вопрос о том, что мигранты из Мексики представляют собой проблему экономического, социального характера и создают угрозу для безопасности населения страны». Кальдерон отметил, что в отдельных случаях пренебрежение к мексиканцам перерастает в дискриминацию и даже ненависть на бытовом уровне. И это относится не только к почти 12 миллионам иммигрантов (около половины проживает на нелегальных основаниях), но переносится и на всех жителей 110-миллионной Мексики в целом.

Между США и Мексикой, которая считается достаточно проамериканским государством, отношения совсем не безоблачны. Мало того, мексиканский президент уверен, что они переживают наиболее трудный период за всю историю взаимоотношений между двумя странами. И снова некое сходство между нами, живущими здесь русскими, и живущими там мексиканцами. Однако администрация Джорджа Буша-младшего не была склонна содействовать ее реализации, поскольку 26 сентября 2007 года президент США подписал закон о возведении пресловутой стены на границе двух стран с бюджетом 1,2 млрд. долларов, чем глубоко оскорбил Кальдерона. И снова приходит на ум параллель с заявлениями эстонской действующей на тот момент власти о постройке «стены» на границе с Россией!

Давайте посмотрим на вопрос чисто экономически. Проживя в США более года с 2001 по 2002 год, я сразу убедился в том, что на так называемых «грязных» работах трудятся исключительно мексиканцы. Да, именно в силу плохого знания языка, некоторые в силу слабого образования вынуждены там работать, чтобы кормить семьи. Оплата труда, соответственно, ниже средней - отсюда и дискриминация, рост уровня преступности.

Теперь возьмем наших местных русских и посмотрим, кем и где работает большинство. Да, конечно, у нас более благоприятные условия оплаты труда, рост минимальной заработной платы и т.д. Но, если взять по секторам, то мы видим, что строительный сектор в основном состоит из русскоговорящих рабочих и даже из приезжих молдаван и украинцев, а вот заказчики и менеджеры генеральных подрядов - исключительно эстонцы. Медицинский сектор забит русскоговорящими медсестрами, но только единицы русскоговорящих врачей. Дальше, если взять государственный сектор и чиновников, то там он на 90% состоит из эстонцев, почему? Потому что на государственном уровне требуется знание эстонского языка на категорию. Вы не поверите, чтобы устроиться на должность обслуживающего консультанта в бюро Кассы по безработицы на периферии в Йыгева (реальная вакансия с официального сайта), требовалась категория С1!