Семь признаков того, что вам пора изменить интерьер

Портал Homester.com.ua выяснил, по каким признакам следует точно судить о том, что интерьер требует перемен. Надеемся, что читатели найдут ответы на интересующие их вопросы.
Наступает весна, и к ее приходу необходимо приготовить дом: избавиться от лишних вещей, высадить молодые растени, сменить плотный текстиль на более легкий и осуществить еще много приятных и полезных преобразований.
Вещам стало тесно и, накапливаясь, они расползлись по всем комнатам, и если система хранения изначально неверна, беспорядок и визуальный хаос будет обеспечен.
Хочется экзотики и душа просит новых ощущений: в интерьере, вероятно, не хватает оригинальных деталей, которые внесут яркую искру и помогут в перевоплощении обыденного городского интерьера.
Слишком темно: оказалось, что, делая ремонт, вы выбрали слишком темные обои или краску, но это стало понятным только постфактум.
Утомила лишняя мебель: вы много лет не могли расстаться со старым шкафом или диваном и вот наконец созрели для перемен.
Недостаточно стиля. Если вы ощущаете нехватку эмоций, то, возможно, в интерьере просто отсутствует какой-либо стиль.
Хочется яркости: отсутствует декоративное оформление, которое формирует основное и конечное впечатление об атмосфере комнаты.
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