Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Семь признаков того, что вам пора изменить интерьер

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: homester.com.ua

Портал Homester.com.ua выяснил, по каким признакам следует точно судить о том, что интерьер требует перемен. Надеемся, что читатели найдут ответы на интересующие их вопросы.

Наступает весна, и к ее приходу необходимо приготовить дом: избавиться от лишних вещей, высадить молодые растени, сменить плотный текстиль на более легкий и осуществить еще много приятных и полезных преобразований.

Вещам стало тесно и, накапливаясь, они расползлись по всем комнатам, и если система хранения изначально неверна, беспорядок и визуальный хаос будет обеспечен.

Хочется экзотики и душа просит новых ощущений: в интерьере, вероятно, не хватает оригинальных деталей, которые внесут яркую искру и помогут в перевоплощении обыденного городского интерьера.

Слишком темно: оказалось, что, делая ремонт, вы выбрали слишком темные обои или краску, но это стало понятным только постфактум.

Утомила лишняя мебель: вы много лет не могли расстаться со старым шкафом или диваном и вот наконец созрели для перемен.

Недостаточно стиля. Если вы ощущаете нехватку эмоций, то, возможно, в интерьере просто отсутствует какой-либо стиль.

Хочется яркости: отсутствует декоративное оформление, которое формирует основное и конечное впечатление об атмосфере комнаты.

Подробности, решение проблем и многочисленные иллюстрации смотрите ЗДЕСЬ.

Наверх