Семь признаков того, что вам пора изменить интерьер

Наступает весна, и к ее приходу необходимо приготовить дом: избавиться от лишних вещей, высадить молодые растени, сменить плотный текстиль на более легкий и осуществить еще много приятных и полезных преобразований.

Вещам стало тесно и, накапливаясь, они расползлись по всем комнатам, и если система хранения изначально неверна, беспорядок и визуальный хаос будет обеспечен.

Хочется экзотики и душа просит новых ощущений: в интерьере, вероятно, не хватает оригинальных деталей, которые внесут яркую искру и помогут в перевоплощении обыденного городского интерьера.

Слишком темно: оказалось, что, делая ремонт, вы выбрали слишком темные обои или краску, но это стало понятным только постфактум.

Утомила лишняя мебель: вы много лет не могли расстаться со старым шкафом или диваном и вот наконец созрели для перемен.

Недостаточно стиля. Если вы ощущаете нехватку эмоций, то, возможно, в интерьере просто отсутствует какой-либо стиль.

Хочется яркости: отсутствует декоративное оформление, которое формирует основное и конечное впечатление об атмосфере комнаты.

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