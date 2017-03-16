Нашумевшему интернет-магазину Crazydeal грозит уголовное дело

"Департаменту защиты прав потребителя известно о проблемах клиентов. Поэтому мы неоднократно предупреждали Crazydeal Group OÜ, начинали административное производство и производство о проступке, обращались и в Департамент полиции и погранохраны, поскольку в данной ситуации речь может идти о намеренных действиях предпринимателя", - сообщила Postimees представитель департамента Пикке Кальда.

Крайней мерой, на которую пошли в департаменте, стала подача заявления в полицию.

"Заявление было подано в полицию несколько дней назад, сейчас оно на рассмотрении", - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава. По ее словам, полиция в сотрудничестве с прокуратурой в течение предусмотренного законом срока решит, есть ли основание для возбуждения уголовного дела.

В январе Департамент защиты прав потребителя внес интернет-магазины Crazydeal Group OÜ в черный список, чтобы предостеречь потребителей от проблем, которые возникли с продавцом. Начиная со второй половины прошлого года, то есть со времени, когда сайт www.crazydeal.ee стала администрировать Crazydeal Group, покупатели начали жаловаться на проблемы с доставкой товара и возвратом денег.

В течение месяца в Департамент защиты прав потребителя обратились свыше 400 клиентов интернет-магазина, почти половина из них обратилась в департамент после добавления предприятия в черный список.

Находясь в черном списке, Crazydeal продолжил активно продавать товары и делает это до сих пор. "Получение товара на следующий день" - красуется почти у каждого объявления на портале. Два дня назад портал был временно закрыт во всех трех Балтийских странах.

Два дня назад Postimees отправил письмо по электронной почте руководителю Crazydeal Кейту Пийбеманну, предоставив ему возможность прояснить ситуацию, однако на момент публикации этой статьи ответа так и не последовало.