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Скончался бывший командующий Силами обороны Александер Эйнселн

BNS
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ФОТО: Albert Truuväärt

В ночь на четверг скончался первый после восстановления независимости Эстонии командующий Силами обороны генерал Александер Эйнселн.

«От имени Сил обороны выражаю соболезнование близким генерала Александера Эйнселна»,- сказал командующий Силами обороны генерала Рихо Терраса.

«Трудно переоценить вклад Эйнселна в строительство Сил обороны, своим стилем командования он привнес в войска западные отношения и западное мышление. Он направлял наших офицеров и унтер-офицеров на обучение в учебные заведения свободного мира. Все это было подготовкой к вступлению в НАТО,- подчеркнул Террас. - Генерал Эйнселн прекрасно понимал необходимость и направлял эстонских военнослужащих в зарубежные операции, что вернуло нам много связей как с союзниками НАТО, так и с партнерами».

Генерал Александер Эйнселн родился 25 октября 1931 года в Таллинне, вместе с матерью в 1944 году перебрался из Эстонии в Германию и с 1949 году проживал в США. С 1951 по1985 год служил в американской армии, участвовал в Корейской и Вьетнамской войнах, в 1993 году вернулся в Эстонию и с мая 1993 по декабрь 1995 года возглавлял Силы обороны Эстонии.

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