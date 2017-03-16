Скончался бывший командующий Силами обороны Александер Эйнселн

«От имени Сил обороны выражаю соболезнование близким генерала Александера Эйнселна»,- сказал командующий Силами обороны генерала Рихо Терраса.

«Трудно переоценить вклад Эйнселна в строительство Сил обороны, своим стилем командования он привнес в войска западные отношения и западное мышление. Он направлял наших офицеров и унтер-офицеров на обучение в учебные заведения свободного мира. Все это было подготовкой к вступлению в НАТО,- подчеркнул Террас. - Генерал Эйнселн прекрасно понимал необходимость и направлял эстонских военнослужащих в зарубежные операции, что вернуло нам много связей как с союзниками НАТО, так и с партнерами».

Генерал Александер Эйнселн родился 25 октября 1931 года в Таллинне, вместе с матерью в 1944 году перебрался из Эстонии в Германию и с 1949 году проживал в США. С 1951 по1985 год служил в американской армии, участвовал в Корейской и Вьетнамской войнах, в 1993 году вернулся в Эстонию и с мая 1993 по декабрь 1995 года возглавлял Силы обороны Эстонии.