Глава FIS сравнил российских спортсменов с евреями во времена Гитлера

«Я за то, чтобы защитить „чистых“ спортсменов. Мы не можем не допускать до Олимпийских игр спортсменов, чья вина не доказана. И не можем лишать права соревноваться по принципу гражданства и паспорта. Для моей федерации это так», - цитирует «Р-Спорт» выступление Каспера перед журналистами.

«Мы не можем обвинять в чем-то всех мистеров Смитов из-за одного виновного мистера Смита. Я против того, чтобы наказывать невиновных людей. Так делал Гитлер, объявив виновными всех евреев... И все евреи были убиты... Докажите мне, кто был виновен. Паспорт не является доказательством вины», - добавил он.

Напомним, в декабре на основе данных из доклада независимой комиссии Ричарда Макларена FIS временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Все их апелляции были отклонены.

С тех пор спортсмены уже пропустили ряд крупных соревнований, включая чемпионат мира. Хотя доказательства их вины в допинговых махинациях до сих пор не были представлены. Более того, в докладе Макларена были перепутаны их личные данные.

На недостаточность представленных доказательств вины спортсменов РФ в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) недавно также указывал Международный олимпийский комитет. Агентство объяснило это утилизацией многих проб, а МОК обвинило в «ударе исподтишка».

Каспер извинился за «неуместные и бесчувственные слова»

Позднее в четверг президент FIS Джанфранко Каспер извинился за сказанные им ранее слова, которыми он обозначил свое отношение к условиям, в которых находятся спортсмены из России в свете допинговых скандалов.

«Это были неуместные и бесчувственные слова, - цитирует Каспера «Р-Спорт». - Я, безусловно, приношу свои извинения, если мои слова кого-то обидели или оскорбили. Мне очень жаль».