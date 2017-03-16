«Я сказал кое-что другое»: Сависаар прокомментировал информацию о том, что он будет баллотироваться в Ласнамяэ

Новость о собственном участии в выборах прокомментировал сам бывший лидер Центристской партии, написав в социальных сетях, что пока рано говорить о каких-либо окончательных решениях.

«Мне сказали, что в эстонских СМИ поднялся шум, мол, я точно буду участвовать в осенних выборах, - написал Сависаар на своей странице в Facebook. - Я понимаю, почему и в чьих интересах ведутся эти разговоры. На самом деле я сказал кое-что другое: что я, конечно, хотел бы участвовать в выборах, но все зависит от состояния моего здоровья. Сейчас это главное и из этого я исхожу. Пожалуйста, и вы исходите из того же!»

В то же время по словам руководителя ласнамяэского отделения Центристской партии Ольги Ивановой, бывший лидер партии Эдгар Сависаар намерен осенью баллотироваться на муниципальных выборах. "Да, он говорил — добавьте меня в список", - сказала Иванова BNS в четверг в первой половине дня. Сославшись на занятость, Иванова не захотела уточнить обстоятельства, при которых будет баллотироваться бывший лидер партии.

Генсек Центристской партии Яак Ааб сообщил BNS в четверг в первой половине дня , что у него нет сведений о том, что Эдгар Сависаар намерен осенью баллотироваться на выборах в органы местного самоуправления в округе Ласнамяэ. «Во вторник состоялось собрание правления ласнамяэского отделения партии, и там ни слова не говорилось о перспективах Сависаара баллотироваться на предстоящих муниципальных выборах», - сказал Ааб.

Как заявил радионовостям ERR сын Эдгара Сависаара, член центристской фракции в Рийгикогу Эрки Сависаар, бывший лидер высказывал такое желание, а руководитель округа это подтвердил; по его словам, под каким номером собирается выставить свою кандидатуру Эдгар Сависаар в избирательном списке Ласнамяэ, пока не обсуждалось. "Это решать округу. Я думаю, они сделают хороший выбор", – сказал Эрки Саквисаар.

В то же время первым номером в округе сейчас избран вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.