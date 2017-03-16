Таллиннские соцдемы обратились в полицию

«Благодаря молодым людям из Союза ученических представительств Нымме, которые во время уборки на субботнике были очень внимательны, мы нашли среди мусора некоторые весьма любопытные документы», - описала ситуацию президент молодых соцдемов Моника Малюков.

По ее словам, социал-демократы надеются, что предоставленные полиции документы помогут найти нарушителей и привлечь их к ответственности: «Такие находки всегда нужно передавать полиции. Так они могут выйти на след тех, кто загрязняет лес».

По словам инициатора субботника, председателя парламентской комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, чтобы разрешить проблему вывоза мусора в лес, необходимо обеспечить как можно более удобный доступ к станциям по приему отходов.

«Важно, чтобы станции были открыты каждый день и как можно дольше, чтобы у людей была возможно отвезти мусор в нерабочее время», - сказал Вакра.