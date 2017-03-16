Теперь точно: порядок прохождения техосмотра изменится

Сегодня правительство Эстонии утвердило предоставленное министром экономики и инфраструктуры Кадри Симсон законопроект Закона о дорожном движении, согласно которому порядок прохождения техосмотра станет более гибким.

После вступления поправок в силу, машину, у которой во время осмотра будут выявлены мелкие недостатки, станет можно использовать еще 30-60 дней, при условии, что недостатки эти не представляют опасности, а на самом автомобиле не осуществляют коммерческих перевозок.

Если, согласно действующему закону, на автомобиле, не прошедшем техосмотр, можно ехать только до места ремонта или парковки или на пункт технического осмотра, то, после внесения поправок, для ремонта машины будет дано время до двух месяцев, в течение которых автомобиль можно использовать в повседневной жизни. Это позволит водителю найти подходящую мастерскую, или заказать нужные запчасти. Прежде, даже в случае небольших поломок, от использования автомобиля приходилось отказываться.

Также пользователь автомобиля, чья машина была направлена на экстренный техосмотр, сможет ездить на ней до 30 дней, правда лишь в том числе если машина не представляет угрозы для движения.

Вторым крупным изменением станет отмена обязательного прохождения техосмотра для машин, которые используют только на маленьких островах. Однако машина все равно должна быть технически исправной.

По действующему закону, вне зависимости от того, где машина используется, все, участвующие в дорожном движении автомобили должны проходить проверку на соответствие техническим требованиям. На маленьких островах техосмотры проводит Департамент шоссейных дорог. В то же время, машины, которые используют только на маленьких островах, где интенсивность их использования и плотность трафика очень маленькие, нет смысла постоянно проверять.

Поскольку на маленьких островах нет пунктов проведения техосмотра, организация проверок осложнена. Требование о том, что машина должна отвечать действующим требованиям и быть в техническом порядке, сохраняется. За это отвечает ее владелец. При необходимости, на месте могут проводиться надзорные мероприятия.

Министерство экономики разработало законопроект вместе с Союзом организаций, проводящих технический осмотр и Департаментом шоссейных дорог.

Согласно проекту, изменения будут внесены в Закон о дорожном движении и в Закон о госпошлине, чтобы принять в использование директиву Европейского парламента и совета, в которой говорится о техническом осмотре автомобилей и техконтроле, который проводится в ходе надзора за дорожным движением, а также для того, чтобы сделать проверки более гибкими. Директива вступит в силу 20 мая 20127 года. Кроме того, в законопроект будут внесены и другие необходимые поправки.