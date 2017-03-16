Смотреть всем! Cкоро в Эстонии откроются грандиозные аттракционы

Пособие будет выделено на Космопарк в Пыльтсамаа, развлекательный центр "Морская звезда" в Дирхами, центр иллюзий WOW! в Курессааре, башню Толстая Маргарита в Таллинне, Туманный лес в Таллиннском зоопарке, колесо обозрения в Юлемисте и центр виртуальной реальности в Таллинне в порту Ноблесснера.

"Морская звезда" в Дирхами

Развлекательный центр «Sea Star» для всей семьи - первый в Эстонии мультифункциональный центр, который объединит под одной крышей океанариум, водный центр, парк развлечений, научный центр, центр погружений с аквалангом и внутренний пляж.

Глубина аквариума, в котором будут жить акулы и скаты, - 15 метров. Там можно будет не только погрузиться с аквалангом, но и даже прокатиться на мини-субмарине. Кроме того, там будет отличный аквапарк, находящийся частично внутри, частично под открытым небом. Одна из труб аквапарка будет проходить через бассейн с акулами.

Также в центре будет научный парк, где маленькие посетители смогут найти себе занятие. Незабываемые впечатления ждут и взрослых: например, романтический ужин в океанариуме или даже ночь в обществе акул.

Тех, кто очет насладиться пляжным отдыхом посреди зимы, ждет большой песчаный пляж и бассейн, в центре которого будет бассейн с акулами.

Центр планируется открыть в 2019 году.

/ "Морская звезда"

Космический центр в Пыльтсамаа

Осенью 2018 года в Пыльтсамаа откроется семейный парк на космическую тематику, который единственным в Балтийском регионе будет действовать круглый год. В нем можно будет найти уникальный ветряной туннель в комбинации с тематическими аттракционами. Кроме того, в парке будет виртуальная стена для скалолазания, а также посетители смогут почувствовать себя в невесомости.

Раньше в Пыльтсамаа производили еду в тюбиках для космонавтов, поэтому в кафе Космопарка можно будет купить еду в тюбиках в качестве сувенира.

"Будущий Космопарк - единственное место в Балтийских странах, в котором будет и парк развлечений, и вертикальный ветряной туннель и кафе с едой в тюбиках", - заметил инициатор строительства космического парка в Пыльтсамаа Рауль Ляттемяги.

/ Космопарк

Центр WOW в Курессааре

Что такое реальность? Посетителям центра иллюзий WOW! придется как следует задуматься над этим вопросом. Знакоство с экспонатами, погружающими в иллюзию, займет не один час.

Например, здесь можно будет почувствовать себя в безвоздушном пространстве, погрузиться под воду или пройтись под дождем, оставшись при этом сухим.

/ Центр WOW в Курессааре

Туманный лес в Таллиннском зоопарке

В ходе проекта будет создан фрагмент экосистемы тропического дождевого леса на юго-востоке Азии. Цель проекта - продемонстрировать глобальные проблемы окружающей среды. Ключевая концепция - "Все связано между собой!"

Кроме этого, будет создан террариум тропических насекомых, интерактивная учебная площадка, где можно будет узнать о дождевых лесах, и светлая зона, где будет комфортно находиться в темный период.

Колесо обозрения в Юлемисте

Уникальное в Европе колесо обозрения будет установлено на крыше здания, что особенно украсит силуэт города. Посетители аттракциона смогут увидеть Таллинн с высоты 120 метров под совершенно новым углом. Колесо обозрения будет самым крупным публичным объектом, на котором будет изображен логотип в честь столетия Эстонской Республики.

Колесо обозрения станет частью парка развлечений, площадь которого составит 6000 кв. м. В парке планируют построить крупнейший батутный центр в Европе, кроме того, там можно будет играть в различные игры, также там будут установлены десятиметровые стены для скалолазания, 4D кинотеатр, где будут показывать фильмы в формате 360⁰, научный центр и различные аттракционы.

Открытие парка запланировано на осень 2018 года.

Толстая Маргарита

Весной 2019 года в башне Толстая Маргарита откроют современный музей. Он откроется экспозицией, посвященной истории мореплавания.

Появится новый выставочный зал, где будут представлены остовы судов 14-го века. Также планируется восстановить городскую стену в Старом городе Таллинна, модернизировав ее.

/ Толстая Маргарита

Центр виртуальной реальности в Таллинне

В Центре виртуальной реальности можно будет совершить путешествие во времени на несколько сотен лет назад и погрузиться в мир людей тех эпох. Сейчас уже невозможно изобрести самолет или воздушный шар, но в виртуальной реальности вы сможете стать первооткрывателем. Всего планируется создать 15 подобных аттракционов.