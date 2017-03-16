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Смотреть всем! Cкоро в Эстонии откроются грандиозные аттракционы

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Meritäht

Фонд развития предпринимательства (EAS) выделит 15 млн евро на создание семи семейных аттракционов, которые будут представлять международный интерес. Семь лучших развлечений выбрали из 34 предложений.

Пособие будет выделено на Космопарк в Пыльтсамаа, развлекательный центр "Морская звезда" в Дирхами, центр иллюзий WOW! в Курессааре, башню Толстая Маргарита в Таллинне, Туманный лес в Таллиннском зоопарке, колесо обозрения в Юлемисте и центр виртуальной реальности в Таллинне в порту Ноблесснера.

"Морская звезда" в Дирхами

Развлекательный центр «Sea Star» для всей семьи - первый в Эстонии мультифункциональный центр, который объединит под одной крышей океанариум, водный центр, парк развлечений, научный центр, центр погружений с аквалангом и внутренний пляж.

Глубина аквариума, в котором будут жить акулы и скаты, - 15 метров. Там можно будет не только погрузиться с аквалангом, но и даже прокатиться на мини-субмарине. Кроме того, там будет отличный аквапарк, находящийся частично внутри, частично под открытым небом. Одна из труб аквапарка будет проходить через бассейн с акулами.

Также в центре будет научный парк, где маленькие посетители смогут найти себе занятие. Незабываемые впечатления ждут и взрослых: например, романтический ужин в океанариуме или даже ночь в обществе акул.

Тех, кто очет насладиться пляжным отдыхом посреди зимы, ждет большой песчаный пляж и бассейн, в центре которого будет бассейн с акулами.

Центр планируется открыть в 2019 году.

/ "Морская звезда"

Космический центр в Пыльтсамаа

Осенью 2018 года в Пыльтсамаа откроется семейный парк на космическую тематику, который единственным в Балтийском регионе будет действовать круглый год. В нем можно будет найти уникальный ветряной туннель в комбинации с тематическими аттракционами. Кроме того, в парке будет виртуальная стена для скалолазания, а также посетители смогут почувствовать себя в невесомости.

Раньше в Пыльтсамаа производили еду в тюбиках для космонавтов, поэтому в кафе Космопарка можно будет купить еду в тюбиках в качестве сувенира.

"Будущий Космопарк - единственное место в Балтийских странах, в котором будет и парк развлечений, и вертикальный ветряной туннель и кафе с едой в тюбиках", - заметил инициатор строительства космического парка в Пыльтсамаа Рауль Ляттемяги.

/ Космопарк

Центр WOW в Курессааре

Что такое реальность? Посетителям центра иллюзий WOW! придется как следует задуматься над этим вопросом. Знакоство с экспонатами, погружающими в иллюзию, займет не один час.

Например, здесь можно будет почувствовать себя в безвоздушном пространстве, погрузиться под воду или пройтись под дождем, оставшись при этом сухим.

/ Центр WOW в Курессааре

Туманный лес в Таллиннском зоопарке

В ходе проекта будет создан фрагмент экосистемы тропического дождевого леса на юго-востоке Азии. Цель проекта - продемонстрировать глобальные проблемы окружающей среды. Ключевая концепция - "Все связано между собой!"

Кроме этого, будет создан террариум тропических насекомых, интерактивная учебная площадка, где можно будет узнать о дождевых лесах, и светлая зона, где будет комфортно находиться в темный период.

Колесо обозрения в Юлемисте

Уникальное в Европе колесо обозрения будет установлено на крыше здания, что особенно украсит силуэт города. Посетители аттракциона смогут увидеть Таллинн с высоты 120 метров под совершенно новым углом. Колесо обозрения будет самым крупным публичным объектом, на котором будет изображен логотип в честь столетия Эстонской Республики.

Колесо обозрения станет частью парка развлечений, площадь которого составит 6000 кв. м. В парке планируют построить крупнейший батутный центр в Европе, кроме того, там можно будет играть в различные игры, также там будут установлены десятиметровые стены для скалолазания, 4D кинотеатр, где будут показывать фильмы в формате 360⁰, научный центр и различные аттракционы.

Открытие парка запланировано на осень 2018 года.

Толстая Маргарита

Весной 2019 года в башне Толстая Маргарита откроют современный музей. Он откроется экспозицией, посвященной истории мореплавания.

Появится новый выставочный зал, где будут представлены остовы судов 14-го века. Также планируется восстановить городскую стену в Старом городе Таллинна, модернизировав ее.

/ Толстая Маргарита

Центр виртуальной реальности в Таллинне

В Центре виртуальной реальности можно будет совершить путешествие во времени на несколько сотен лет назад и погрузиться в мир людей тех эпох. Сейчас уже невозможно изобрести самолет или воздушный шар, но в виртуальной реальности вы сможете стать первооткрывателем. Всего планируется создать 15 подобных аттракционов.

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