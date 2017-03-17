Осиновский предпринимает новую попытку спасти здравоохранение от краха

Министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский представил сегодня правительству план спасения медицины. Его предыдущий вариант остался пылиться в правительстве Таави Рыйваса и по сути не обсуждался.

“Важно, что правительство поддержало необходимость увеличить финансирование эстонского сектора здравоохранения. О конкретных суммах мы договоримся в апреле на переговорах по стратегии госбюджета. Кроме того, мы начнем реформу сектора здравоохранения, уменьшив раздробленность финансирования медицины. Для этого мы сосредоточим все медицинские расходы в одном месте, т.е. в Больничной кассе, которая станет за это отвечать”, - сказал Осиновский.

В этом году бюджет Больничной кассы составит 1,1 млрд евро, кроме того из госбюджета также будут профинансированы различные услуги (например, стоматология, вакцинация, лечение людей, не имеющих медстраховки) на сумму около 100 млн евро в год. Это изменение даст Больничной кассе большую роль в эстонском здравоохранении, но дополнительных денег на лечение сразу не принесет.

На основании какой точно модели будет расширена доходная база Больничной кассы, пока не до конца ясно, но еще ранее министр здравоохранения и труда внес предложение, чтобы как предприниматели платят сейчас за своих работников соцналог в размере 13% от зарплаты, так и государство стало бы платить соцналог за неработающих пенсионеров.

В Министерстве социальных дел сообщили, что в представленном правительству меморандуме не вносятся предложения по источникам покрытия предложений. “Покрытие расходов – более широкий вопрос формирования доходной базы госбюджета, источники покрытия определятся весной в ходе составления стратегии госбюджета”, - сказала пресс-секретарь министерства Бирьо Муст.

План Минфина

Правительство обсудило предложения Осиновского в четверг, представленные Минсоцем предложения по финансированию не были одобрены. Вместо уплаты соцналога за пенсионеров Минфин рассматривает другой метод. Но все сошлись на том, что все расходы на здравоохранение должны быть сосредоточены в Больничной кассе.

Осиновский убежден, что его план подал бы медикам сигнал о том, что жизнеспособность эстонского здравоохранения обеспечена и государство постепенно будет прибавлять средства. Именно проблемами финансирования эстонской медицины медики до сих пор поясняли свое нежелание прекратить трудовой спор. Новую модель финансирования здравоохранения Осиновский представит медикам в пятницу, после чего у них будет время до четверга, чтобы заключить коллективный договор.

Слабые стороны плана

Еще правительству прошлого состава Осиновский предложил, чтобы государство стало платить социальный налог за пожилых людей, однако при премьере Таави Рыйвасе до обсуждения плана спасения по сути дело не дошло.

“При формировании коалиции я сказал, что это не вопрос выбора, это решение необходимо принять. Премьер-министр (Юри Ратас, Центристская партия – ред.) заверил, что решение будет найдено”, - сказал Осиновский. Он не скрывает, что ему еще предстоит поломать копья на эту тему с министром финансов Свеном Сестером (IRL).

Как у каждого плана, и у этой идеи есть свои слабые стороны. По мнению Осиновского, очевидно, вызовет критику вывод финансирования скорой помощи из-под Департамента здоровья в Больничную кассу, поскольку в 2018 году станут обновлять прежние договоры.

“Принципиальной и более широкой дискуссии требует вопрос о застрахованных и незастрахованных людях”, - сказал Осиновский. Если при нынешней системе медицинского страхования Больничная касса не оплачивает счета незастрахованных людей, то, по словам Осиновского, на данный момент эта система не работает и ее необходимо менять. Незастрахованных людей в Эстонии насчитывается около 70 000.

Сбережения Больничной кассы заканчиваются

Если в прошлом году Больничная касса покрывала свой перерасход в 29 млн за счет накоплений, сделанных в лучшие годы, то через пару лет, по словам Осиновского, оставшиеся в запасе миллионы кончатся.

“В дальнейшем рисковый резерв (2% бюджета – ред.) можно будет использовать по решению совета Больничной кассы, а другой резерв – по решению правительства. Резервы не исчерпаются, но ситуация будет более напряженной, хотя дополнительные деньги начнут поступать», - сказал министр.