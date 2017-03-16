Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительКультураЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Российские таможенники не пустили в Эстонию туриста со своим самоваром

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Самовар. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Photo ITAR-TASS/ITAR-TASS

На погранпункте Куничина Гора в Псковской области при проверке автомобиля, направлявшегося в Эстонию, российские таможенники в картонной коробке нашли самовар.

Владелец самовара пояснил, что приобрел его в сувенирной лавке в Псковской области. Таможенная экспертиза установила, что самовар, изготовленный на фабрике Василия Кондратьевича Горнина в Туле в конце ХIX - начале ХХ вв., относится к категории культурных ценностей, на вывоз которых необходимо оформлять специальное разрешение. Стоимость предмета культурной ценности эксперты определили в 190 евро, передает Rus.ERR.

Поскольку владелец нарушил Закон о вывозе культурных ценностей, суд конфисковал у него самовар, сообщило Северо-Западное таможенное управление России.

Наверх