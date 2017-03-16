Российские таможенники не пустили в Эстонию туриста со своим самоваром

Владелец самовара пояснил, что приобрел его в сувенирной лавке в Псковской области. Таможенная экспертиза установила, что самовар, изготовленный на фабрике Василия Кондратьевича Горнина в Туле в конце ХIX - начале ХХ вв., относится к категории культурных ценностей, на вывоз которых необходимо оформлять специальное разрешение. Стоимость предмета культурной ценности эксперты определили в 190 евро, передает Rus.ERR.

Поскольку владелец нарушил Закон о вывозе культурных ценностей, суд конфисковал у него самовар, сообщило Северо-Западное таможенное управление России.