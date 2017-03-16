Фото: у вас наверняка нет такого кресла!

Это великолепное кресло поражает своей формой и открывает множество перспектив для его использования в любом интерьере - от гостиной до детской.
Кресло изготовлено из балтийской березы, отделано виниловой обивкой и имеет простую, но универсальную форму.
Комфортное и удобное, это кресло – одно из многих изобретений, созданных талантливым дизайнером Джадсоном Бомоном из Straight Line Designs Inc. Благодаря пустым подлокотникам и пространству под подушкой фантастическое кресло может вместить в себя большое количество вещей - от книг до полотенец, игрушек, ламп и домашних животных.
Дизайнер рассказал: «Это кресло было разработано, чтобы избавиться от громоздких элементов традиционного кресла. Мое творение является идеальным, которое впишется в любой интерьер».