Фото: у вас наверняка нет такого кресла!

Кресло изготовлено из балтийской березы, отделано виниловой обивкой и имеет простую, но универсальную форму.

Комфортное и удобное, это кресло – одно из многих изобретений, созданных талантливым дизайнером Джадсоном Бомоном из Straight Line Designs Inc. Благодаря пустым подлокотникам и пространству под подушкой фантастическое кресло может вместить в себя большое количество вещей - от книг до полотенец, игрушек, ламп и домашних животных.

Дизайнер рассказал: «Это кресло было разработано, чтобы избавиться от громоздких элементов традиционного кресла. Мое творение является идеальным, которое впишется в любой интерьер».