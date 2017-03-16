Галерея: необычные стеновые панели теперь и в Эстонии

Теперь можно не только рассматривать такие интерьеры в журналах или на сайтах, но заказать и установить их в своем доме.
Кому-то может показаться, что подобная отделка стен уместна в пивных ресторанах, банях и деревенских отелях? А попробуйте взглянуть на такой отделочный материал шире и представить его в жилом помещении.
Натуральное дерево на фанерной основе наверняка понравится борцам за экологию. Чуть шершавые поперечные планки устроят любителей скандинавского стиля, а панели из бывших в употреблении досок - поклонников брутального гранжа. Такие панели можно использовать и на всей поверхности стены, и оформить как панно. Можно отделать таким образом мебель. Словом - на любой вкус и цвет!
Есть и минусы: неровные дощечки будут собирать значительно больше пыли, чем гладкие панели.
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