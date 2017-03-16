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На чемпионате мира среди юниоров фигурист из Эстонии установил личный рекорд

Sports.ee
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ФОТО: Peeter Langovits/Postimees

Несмотря на то, что в произвольной программе Даниэль Альберт Науритс допустил несколько помарок, в общей сложности по результатам двух программ ему удалось набрать рекордное для себя количество баллов — 178,48.

Набранные Науритсом 178,48 баллов превышают его результат на прошедшем в январе чемпионате Европы, где он установил свой личный рекорд в 176.10 балла.

На данный момент из 24 участников свои программы показали 18, четверых из которых эстонскому фигуристу удалось обойти, пишет rus.err.ee.

Сегодня утром также выступила танцевальная пара Виктория Семенюк и Артур Груздев, но 44.51 баллов, им не хватило чуть больше одной десятой, чтобы отобраться в произвольную программу.

Завтра стартуют соревнования одиночниц, где от Эстонии выступит Кристина Шкулета-Громова.

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