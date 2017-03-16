Во Франции неизвестный открыл стрельбу в школе
Есть раненые!
16. март 2017 14:38
Неизвестный открыл стрельбу в средней школе в городе Грас на юге Франции, несколько человек пострадали, сообщают СМИ.
На место происшествия выехала полиция и экстренные службы. В настоящий момент один человек уже задержан, передает NEWSru со ссылкой на BFM TV.
Также известно о минимум двух раненых. В их числе - директор учебного заведения.
По данным телеканала, ЧП в школе произошло в четверг утром. Местные власти рекомендовали жителям Граса оставаться в своих домах и не выходить на улицу.