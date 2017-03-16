Во Франции неизвестный открыл стрельбу в школе

На место происшествия выехала полиция и экстренные службы. В настоящий момент один человек уже задержан, передает NEWSru со ссылкой на BFM TV.

Также известно о минимум двух раненых. В их числе - директор учебного заведения.

По данным телеканала, ЧП в школе произошло в четверг утром. Местные власти рекомендовали жителям Граса оставаться в своих домах и не выходить на улицу.