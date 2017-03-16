Видео: в Риге прошел марш легионеров

По подсчетам полицейских, в шествии памяти легионеров приняли участие около 2000 человек; полиция задержала пятерых.

В этом году количество участников шествия по сравнению с предыдущими годами немного увеличилось, но в то же время стало меньше людей, которые пришли просто посмотреть на шествие. По словам начальник Главного управления полиции порядка Артиса Велшса, это облегчило работу полиции.

В целом, по оценке полиции, мероприятие прошло без существенных эксцессов.

Во время шествия задержано пять человек. Двое - за сопротивление полиции, в отношении них начато административное дело, еще три человека - за нарушение порядка проведения собраний, шествий и пикетов. В числе задержанных - известный антифашист Александр Гильман.

Митинг Латвийского антинацистского комитета, который был запланирован на утро, не состоялся, по словам начальника полиции, по той причине, что его организаторы понимали, что будут отделены от шествия и не смогут привлечь желаемого внимания.

Видео с мероприятия можно посмотреть здесь и здесь.